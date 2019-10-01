Футбол
ЧемпионатГаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Было много таких игроков, которые показывали хорошую технику, игроков, у которых была спортивная злость. Игрок, который больше всего мне нравился в те времена, когда я ещё сам выходил на поле, — это был Валерий Карпин.
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Здоровье
Более тысячи человек заболели из-за вейпинга в США
Число заболевших из-за вейпинга в США превысило 1 тысячу человек.
Москва 24 вчера в 16:59
Гаджеты
Видеокарты NVIDIA Ampere стоит ожидать на рынке до середины будущего года
Ряд профильных СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что видеокарты NVIDIA на базе чипов с архитектурой Ampere выйдут в первой половине 2020 года.
Игромания.ру 18:31
Армия и оружие
Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.
Газета.Ru 08:20
Политика
В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине
Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
RT на русском 16:26
Наука
Вредит ли мясо здоровью: анализ метаанализа
Пожалуй, наиболее полно критика представлена на странице Гарвардской школы здравоохранения имени Ц. С. Чаня (Harvard T. H. Chan School of Public Health).
N+1 вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор 08:11
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Политика
Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии
МонаВиста вчера в 07:40
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Политика
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета 09:58
Авто
Российский автомобильный рынок в сентябре продолжил падение
По данным АЕБ, опубликованным 4 октября, за первый месяц осени 2019 года российский авторынок снизился на 0,2% по сравнению с сентябрем прошлого года: жителями страны было приобретено 157 129 машин.
Известия 10:42
Футбол
«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Космос
Назван простой способ колонизации Марса
Газета Кемерова 01 октября в 18:23
Гаджеты
Обновление Windows 10 починило звук и сломало печать
Файлы пропадают из перечня печати. Все прочие процессы Windows 10 остаются нетронутыми, а пользователи могут использовать полный функционал.
OAnews 02 октября в 07:20
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Происшествия
Двух россиян посадили на шесть с половиной лет за пикет
Согласно решению суда, 24-летний Владислав Мордасов приговорен к 6 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, 19-летний Ян Сидоров — к 6,5 годам.
Lenta.ru 09:39
Спорт
Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
RT на русском 16:58
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Армия и оружие
Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
РИА Новости 18:03
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Космос
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо
Российская газета вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
Московский Комсомолец 07:24
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» проиграли в Лиге Европы по делу
Чемпионат 04:00
Фигурное катание
Евгения Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей турнира Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).
Чемпионат 09:09
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi, Huawei, Samsung и ряд других назвали опасными
В компании Google сообщили об уязвимости в коде операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать root-доступ к смартфонам жертв.
Российская газета 13:20