Футбол

ЧемпионатЧемпионатГаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

Было много таких игроков, которые показывали хорошую технику, игроков, у которых была спортивная злость. Игрок, который больше всего мне нравился в те времена, когда я ещё сам выходил на поле, — это был Валерий Карпин.
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Гаттузо: «Из российских игроков мне больше всего нравился Карпин»

Евро-футбол.ру12:39

Дженнаро Гаттузо: Больше всех из российских игроков мне нравился Карпин

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«Уже много лет мне не приходилось пускать в ход кулаки». Гаттузо поучаствовал в блице «Матч ТВ», а сегодня будет жечь в «Инсайдерах»

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Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

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Гаттузо назвал российского игрока, который ему запомнился больше всего

Sport.ru13:59

Гаттузо заявил, что больше всего из российских футболистов ему нравился Карпин

RT на русском13:34

Дженнаро Гаттузо: «Из российских игроков больше всего нравился Карпин»

Спорт-Экспресс12:15
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Летевший в Стамбул самолет вернулся во Внуково из-за пьяного дебошира

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Число заболевших из-за вейпинга в США превысило 1 тысячу человек.
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В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине

Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
RT на русском 16:26
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В четырёх российских городах предотвратили теракты

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Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии

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Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
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Новак рассказал о цене транзита газа через Украину

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По данным АЕБ, опубликованным 4 октября, за первый месяц осени 2019 года российский авторынок снизился на 0,2% по сравнению с сентябрем прошлого года: жителями страны было приобретено 157 129 машин.
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«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

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Файлы пропадают из перечня печати. Все прочие процессы Windows 10 остаются нетронутыми, а пользователи могут использовать полный функционал.
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Двух россиян посадили на шесть с половиной лет за пикет

Согласно решению суда, 24-летний Владислав Мордасов приговорен к 6 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, 19-летний Ян Сидоров — к 6,5 годам.
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Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа

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Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

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Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо

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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей турнира Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).
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Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Смартфоны Xiaomi, Huawei, Samsung и ряд других назвали опасными

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Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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