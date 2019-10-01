Было много таких игроков, которые показывали хорошую технику, игроков, у которых была спортивная злость. Игрок, который больше всего мне нравился в те времена, когда я ещё сам выходил на поле, — это был Валерий Карпин.

Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

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