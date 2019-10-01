Футбол
ЧемпионатГаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Было много таких игроков, которые показывали хорошую технику, игроков, у которых была спортивная злость. Игрок, который больше всего мне нравился в те времена, когда я ещё сам выходил на поле, — это был Валерий Карпин.
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Космос
В Китае разрабатывают космический корабль для полетов на Луну
Ридус 02 октября в 14:33
Происшествия
Суд арестовал все имущество и квартиры фигурантов дела Baring Vostok
Представители фонда Baring Vostok отметили, что арест на имущество наложен в отсутствие каких-либо активных следственных действий, в квартирах сейчас проживают жены и несовершеннолетние дети фигурантов, тогда как они сами не могут финансово поддерживать свои семьи.
BFM.ru 14:15
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Газета.Ru 11:13
Космос
Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик»
По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.
Московский Комсомолец 07:04
Наука
Человека за стеной идентифицировали с помощью Wi-Fi и видеозаписи
Ученые смогли идентифицировать человека за стеной при помощи Wi-Fi и видеозаписей.
Ugpressa.ru 01 октября в 08:29
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 02 октября в 18:00
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости вчера в 02:22
Авто
Начались продажи самой дорогой версии Chery Tiggo 4
Компания Chery объявила о старте продаж самой дорогой версии кроссовера Tiggo 4 в комплектации Cosmo.
За рулем 05:54
Гаджеты
Раскрыт дизайн следующего поколения наушников Apple AirPods
Сообщается, что новое поколение вакуумных беспроводных наушников с технологией шумоподавления могут представить уже в октябре этого года.
Ferra вчера в 03:04
Общество
Власти Голландии отказываются от названия «Нидерланды»
Активно использовать название "Нидерланды", пишет Adformatie, власти Голландии планируют уже в следующем году на Олимпийских играх в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.
Pravda.Ru 10:16
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура.
Российская газета 12:47
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт 09:13
Политика
Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии
Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Москва 24 вчера в 14:09
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Наука
В черепах людей нашли золотое сечение
Naked Science 12:50
Общество
Картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн
Коммерсантъ 03:18
Наука
Шмели пожертвовали сном ради заботы о чужих детях
Ученые подсадили рабочих самок-шмелей к чужому потомству и обнаружили, что вблизи куколки насекомые спят примерно в три раза меньше, чем обычно.
N+1 07:28
Футбол
СМИ узнали об интересе МЮ к форварду «Крыльев Советов»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Оле-Гуннар Сульшер рассматривает в качестве возможного кандидата в команду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, сообщает The Sun.
РБК 14:12
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
Российская газета вчера в 13:40
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот»
Пригожин и ряд структур, которые связывают с ним, находятся в санкционном списке.
Эхо Москвы 12:01
Политика
Путин пошутил о пишущих только о негативных событиях журналистах
Президент России Владимир Путин во время заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» пошутил про тех журналистов, которые любят писать только про негативные события.
РБК 14:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк
Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
Культуромания 13:30