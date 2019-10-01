Футбол

ЧемпионатЧемпионатГаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

Было много таких игроков, которые показывали хорошую технику, игроков, у которых была спортивная злость. Игрок, который больше всего мне нравился в те времена, когда я ещё сам выходил на поле, — это был Валерий Карпин.
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«Уже много лет мне не приходилось пускать в ход кулаки». Гаттузо поучаствовал в блице «Матч ТВ», а завтра будет жечь в «Инсайдерах»

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Дженнаро Гаттузо: «Из российских игроков больше всего нравился Карпин»

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Дженнаро Гаттузо: Больше всех из российских игроков мне нравился Карпин

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Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

Чемпионат12:49

Гаттузо: «Из российских игроков мне больше всего нравился Карпин»

Евро-футбол.ру12:39

Гаттузо заявил, что больше всего из российских футболистов ему нравился Карпин

RT на русском13:34

Гаттузо назвал российского игрока, который ему запомнился больше всего

Sport.ru13:59
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

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В черепах людей нашли золотое сечение

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В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

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Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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