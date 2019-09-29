Общество Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни В лидерах Северный Кавказ и юг Здоровый образ жизни, как отмечается в исследовании, с каждым годом становится все более актуальным, охватывая все большее количество регионов.

Политика Помощник Зеленского заявил о стабильности отношений с Францией и ФРГ Отношения Украины с Германией и Францией остались без изменений после обнародования стенограммы телефонной беседы украинского президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Футбол Мануэл Фернандеш дебютировал за «Краснодар» Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш на 79-й минуте игры 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:0) заменил Дмитрия Стоцкого.

Футбол «Спартак» уволил главного тренера Кононова «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

Политика В США призвали не пускать Россию на Луну НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли, пишет в The Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Армия и оружие Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении 30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.

Происшествия «Диверсию против города» совершили неизвестные в Комсомольске-на-Амуре Нефтепродукты вступают в реакцию с битумом и разъедают его. Жорник назвал случившееся «настоящей диверсией против города».

Футбол «Карпин мог бы выступать в «Реале» или в «Барселоне» Тренер «Ростова» Валерий Карпин в бытность игроком мог выступать в сильнейших клубах мира, включая «Реал» и «Барселону».

Общество В небе Подмосковья засняли необычный объект Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.

Шоу-бизнес Волочкова призналась, что мать заставила ее сделать аборт После первых испытаний конкурсантам предложили встретиться с так называемым Мистером Х. Как выяснилось, этим человеком оказалась балерина Анастасия Волочкова Больше всего танцовщице понравились рассуждения грузинской ведьмы Мириам Циминтии, которая точно смогла описать Мистера Х. Балерина решилась на тет-а-тет и сделала откровенное признание.

Политика В МИД пообещали ответить на отказ Sputnik в аккредитации в Британии Россия ответит симметрично на отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании.

Общество Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.

Футбол Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.

Энергетика Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.

Общество Конференцию против расизма в Шотландии признали расистской В Шотландии Эдинбургский университет организовал скандальное мероприятие для борьбы с расизмом.

Политика Британская оппозиция может начать импичмент против Джонсона Оппозиционные партии Великобритании могут начать процесс импичмента против премьер-министра Бориса Джонсона.

Происшествия В МЧС открестились от борьбы с курением Запрет курения на балконах в первую очередь направлен на повышение уровня безопасности проживания в многоквартирных домах, а не на борьбу с курильщиками.