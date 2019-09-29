Футбол
Матч ТВГаттузо может возглавить «Дженоа»
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать новым наставником «Дженоа».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:10, Вашингтон
Общество
Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни
В лидерах Северный Кавказ и юг Здоровый образ жизни, как отмечается в исследовании, с каждым годом становится все более актуальным, охватывая все большее количество регионов.
РИА Новости 19:26
Музыка
The Beatles выпустили новый клип к юбилею альбома Abbey Road
Альбом Abbey Road британской группы рок-группы The Beatles решили переиздать.
Телеканал 360° 27 сентября в 04:50
Политика
Помощник Зеленского заявил о стабильности отношений с Францией и ФРГ
Отношения Украины с Германией и Францией остались без изменений после обнародования стенограммы телефонной беседы украинского президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом.
Народные новости 18:38
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Футбол
Мануэл Фернандеш дебютировал за «Краснодар»
Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш на 79-й минуте игры 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:0) заменил Дмитрия Стоцкого.
Sports.ru 14:06
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Политика
В США призвали не пускать Россию на Луну
НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли, пишет в The Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман.
Lenta.ru вчера в 04:53
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.
Вести.Ru 13:04
Происшествия
«Диверсию против города» совершили неизвестные в Комсомольске-на-Амуре
Нефтепродукты вступают в реакцию с битумом и разъедают его. Жорник назвал случившееся «настоящей диверсией против города».
REGNUM вчера в 02:12
Политика
Эрдоган предложил США купить ЗРК Patriot
Мойка78 27 сентября в 23:57
Происшествия
В Атлантическом океане пропало судно с украинцами на борту
Известия вчера в 12:16
Гаджеты
Xiaomi показала распаковку самого дорогого смартфона Mi Mix Alpha
Astera вчера в 07:18
Футбол
«Карпин мог бы выступать в «Реале» или в «Барселоне»
Тренер «Ростова» Валерий Карпин в бытность игроком мог выступать в сильнейших клубах мира, включая «Реал» и «Барселону».
Известия 17:01
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Экономика
Зарплаты и пенсии в России проиндексируют с 1 октября
1 октября в России вступают в силу новые законы.
VSE42.RU 26 сентября в 23:20
Шоу-бизнес
Волочкова призналась, что мать заставила ее сделать аборт
После первых испытаний конкурсантам предложили встретиться с так называемым Мистером Х. Как выяснилось, этим человеком оказалась балерина Анастасия Волочкова Больше всего танцовщице понравились рассуждения грузинской ведьмы Мириам Циминтии, которая точно смогла описать Мистера Х. Балерина решилась на тет-а-тет и сделала откровенное признание.
Вечерний курьер 08:43
Политика
В МИД пообещали ответить на отказ Sputnik в аккредитации в Британии
Россия ответит симметрично на отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании.
RT на русском 14:29
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM 27 сентября в 04:45
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Общество
Конференцию против расизма в Шотландии признали расистской
В Шотландии Эдинбургский университет организовал скандальное мероприятие для борьбы с расизмом.
РЕН ТВ 01:38
Политика
Британская оппозиция может начать импичмент против Джонсона
Оппозиционные партии Великобритании могут начать процесс импичмента против премьер-министра Бориса Джонсона.
Народные новости 16:06
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Происшествия
В МЧС открестились от борьбы с курением
Запрет курения на балконах в первую очередь направлен на повышение уровня безопасности проживания в многоквартирных домах, а не на борьбу с курильщиками.
Lenta.ru 27 сентября в 06:29
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08