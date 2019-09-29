Футбол

Матч ТВМатч ТВГаттузо может возглавить «Дженоа»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать новым наставником «Дженоа».
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Итальянский журналист: Гаттузо отказал «Спартаку»

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На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма

«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — 6 млрд грн», — отметили в министерстве.
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