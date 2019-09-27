Экс-наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить один из клубов РПЛ. Как сообщает источник, специалист прилетел в Москву, чтобы найти себе работу в какой-нибудь российской команде. Напомним, Дженнаро Гаттузо возглавлял «Милан» с 2017 по 2019 год.

Гаттузо может возглавить один из клубов РПЛ

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