Футбол
Vprognoze.ruГаттузо может возглавить один из клубов РПЛ
Экс-наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить один из клубов РПЛ. Как сообщает источник, специалист прилетел в Москву, чтобы найти себе работу в какой-нибудь российской команде. Напомним, Дженнаро Гаттузо возглавлял «Милан» с 2017 по 2019 год.
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Футбол
Новое детище Галицкого. Владелец «Краснодара» задумал большие перемены
После избрания Виталия Мутко президентом РФС в 2015 году руководителем комитета детско-юношеского футбола стал депутат Игорь Лебедев.
Спорт-Экспресс 08:45
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Авто
Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня вчера в 06:51
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Футбол
«Зенит» в матче с «Локомотивом» поддержит две тысячи болельщиков
Около двух тысяч болельщиков поддержат «Зенит» в матче с «Локомотивом». Команды встретятся на стадионе «РЖД Арене» в Москве 28 сентября.
Gazeta.SPb 11:06
Здоровье
Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам
Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.
Известия 25 сентября в 09:29
Политика
Лавров прокомментировал позицию России и США по Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон постепенно вырабатывают общее понимание того, как содействовать населению Сирии в вопросе урегулирования ситуации в стране.
RT на русском 17:18
Политика
Адвокат заявил об ухудшении здоровья Ассанжа из-за полной изоляции
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в полной изоляции, из-за чего испытывает серьезные проблемы со здоровьем, заявил его адвокат Карлос Поведа.
РЕН ТВ 18:15
Общество
Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»
РИА Новости 25 сентября в 23:57
Политика
Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
News.ru 16:21
Политика
Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК вчера в 06:52
Игры
Игрок посчитал, что мир в Death Stranding занимает 846 квадратных километров
Если верить полученной информации, мир в новой игре Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) занимает площадь 846 километров квадратных.
Gmbox.ru 06:36
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова
Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru 10:12
Политика
Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.
Политическая Экспертиза 03:46
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Путешествия
Федерация рестораторов дала рекомендации турецким коллегам по привлечению туристов из РФ
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров по просьбе турецких коллег поделился в пятницу идеями, как привлечь российских туристов в рестораны и бары за пределами отелей в Турции, в которых действует система all inclusive ("все включено").
ТАСС 17:04
Армия и оружие
Ступени главного храма армии отольют из немецкого вооружения
Ступени главного храма вооруженных сил России отольют из немецкого вооружения, которое собрали представители поисковых отрядов и военнослужащие поискового отряда Западного военного округа, сообщает пресс-служба ЗВО.
Телеканал Санкт-Петербург 14:23
Политика
Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы
Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
RT на русском 20:19
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости 18:09
Музыка
Натали выпустила новую песню про мужчину мечты
Piter.tv 02:57
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Политика
В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена
Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
RT на русском 15:44
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 07:37
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Происшествия
Россиянина задержали в Испании по запросу США
Гражданин России был задержан в испанской Валенсии по запросу США. Об этом сообщили в российском посольстве в Мадриде, передает ТАСС.
Lenta.ru 21:52
Кино
Опубликован новый трейлер «Ирландца» Скорсезе
В Сети появился новый трейлер фильма "Ирландец" Мартина Скорсезе.
Газета.Ru вчера в 10:51
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Политика
В Уфе завершился бизнес-форум регионов стран ШОС и БРИКС
Для беспрерывной и системной работы в течение года в Уфе создадут постоянно действующую дирекцию форума малого и среднего бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС.
Bash.News 13:01
Футбол
Павел Мамаев может перейти в «Ростов»
Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.
Еженедельник Футбол 05:50