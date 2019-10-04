Футбол
Матч ТВГаттузо назвал любимого российского игрока
Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо отметил, что его любимым российским игроком был нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин. Напомним, Карпин выступал с 1994 по 2005 год в «Реале Сосьедад», «Валенсии» и «Сельте».
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Гаттузо заявил, что больше всего из российских футболистов ему нравился Карпин
RT на русскомвчера в 13:34
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Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Спорт
Акименко и Иванюк стали призёрами ЧМ-2019 по прыжкам в высоту
Российский прыгун Михаил Акименко стал обладателем серебряной награды в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике, проходящем в Дохе.
REGNUM 00:49
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru 03 октября в 16:10
Здоровье
Врач уволен за провозку пациентов в машине с овощами в Саратове
В Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ в микроавтобусе с овощами.
Газета.Ru 01:20
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229
Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
REGNUM 01:03
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия 03 октября в 12:17
Наука
Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Профиль вчера в 16:10
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру вчера в 04:37
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Кино
Глава Якутии позвал в гости писателя, автора «Игры Престолов»
Обращение главы Якутии Айсена Николаева к автору книги, по которой был создан сериал «Игра престолов», писателю Джорджу Мартину с приглашением посетить Республику Саха, было опубликовано 4 октября в Twitter.
REGNUM 00:48
Происшествия
В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег
В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
RT на русском 00:44
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Общество
Два человека умерли после употребления колбасы в Германии
Два пожилых человека скончались в Гессене после употребления произведенной компанией Wilke Wurstwaren колбасы.
ФАН 00:54
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета вчера в 04:55
Политика
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ вчера в 23:21
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 13:00
Политика
Зеленский обратился к участникам митингов против «формулы Штайнмайера»
После прошедших в центре Киева акций протеста против подписания «формулы Штайнмайера» президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам митингов с призывом «спокойно подойти к ситуации» и «не поддаваться на провокации».
Комсомольская правда 03 октября в 17:58
Здоровье
Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск
Ридус вчера в 11:58
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Происшествия
Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.
РИА Новости вчера в 18:21
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Общество
Принц Гарри подал новый иск к таблоидам
Внук Елизаветы II принц Гарри подал в суд на владельцев таблоидов Тне Sun и Daily Mirror и обвинил их во взломе его телефона и перехвате голосовых сообщений, пишет Guardian.
Интерфакс вчера в 15:59
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости 03 октября в 13:37
Футбол
Экс-защитник «Милана» заяавил, что Головин перейдет в топ-чемпионат
Бывший защитник итальянского "Милана" и сборной Дании Томас Хельвег рассказал о перспективах российского полузащитника "Монако" Александра Головина.
ProstoProSport 00:57
Культура
В Москве прошла премия ТЭФИ-2019
В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.
Авторадио 03 октября в 00:06
Финансы
Американские индексы выросли после двухдневного падения
Американские индексы падали в течение двух предшествующих сессий на фоне слабых данных по активности в производственном секторе США, снижения расходов потребителей и опасений инвесторов по поводу замедления мировой экономики.
РБК вчера в 02:03
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54