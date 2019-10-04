Футбол

Матч ТВМатч ТВГаттузо назвал любимого российского игрока

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо отметил, что его любимым российским игроком был нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин. Напомним, Карпин выступал с 1994 по 2005 год в «Реале Сосьедад», «Валенсии» и «Сельте».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Гаттузо назвал российского игрока, который ему запомнился больше всего

Sport.ruвчера в 13:59

Дженнаро Гаттузо: Больше всех из российских игроков мне нравился Карпин

Советский спортвчера в 13:11

Дженнаро Гаттузо: «Из российских игроков больше всего нравился Карпин»

Спорт-Экспрессвчера в 12:15

Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

Чемпионатвчера в 12:49

Гаттузо: «Из российских игроков мне больше всего нравился Карпин»

Евро-футбол.рувчера в 12:39

Гаттузо заявил, что больше всего из российских футболистов ему нравился Карпин

RT на русскомвчера в 13:34

«Уже много лет мне не приходилось пускать в ход кулаки». Гаттузо поучаствовал в блице «Матч ТВ», а сегодня будет жечь в «Инсайдерах»

Матч ТВвчера в 14:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Спорт

Акименко и Иванюк стали призёрами ЧМ-2019 по прыжкам в высоту

Российский прыгун Михаил Акименко стал обладателем серебряной награды в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике, проходящем в Дохе.
REGNUM 00:49
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru 03 октября в 16:10
Здоровье

Врач уволен за провозку пациентов в машине с овощами в Саратове

В Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ в микроавтобусе с овощами.
Газета.Ru 01:20
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Единоборства

Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229

Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
REGNUM 01:03
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия 03 октября в 12:17
Наука

Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету

Профиль вчера в 16:10
Футбол

В Таиланде забили гол двойным ударом через себя

Евро-футбол.ру вчера в 04:37
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Кино

Глава Якутии позвал в гости писателя, автора «Игры Престолов»

Обращение главы Якутии Айсена Николаева к автору книги, по которой был создан сериал «Игра престолов», писателю Джорджу Мартину с приглашением посетить Республику Саха, было опубликовано 4 октября в Twitter.
REGNUM 00:48
Происшествия

В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег

В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
RT на русском 00:44
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Общество

Два человека умерли после употребления колбасы в Германии

Два пожилых человека скончались в Гессене после употребления произведенной компанией Wilke Wurstwaren колбасы.
ФАН 00:54
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета вчера в 04:55
Политика

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ вчера в 23:21
Политика

Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 13:00
Политика

Зеленский обратился к участникам митингов против «формулы Штайнмайера»

После прошедших в центре Киева акций протеста против подписания «формулы Штайнмайера» президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам митингов с призывом «спокойно подойти к ситуации» и «не поддаваться на провокации».
Комсомольская правда 03 октября в 17:58
Здоровье

Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск

Ридус вчера в 11:58
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Происшествия

Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.
РИА Новости вчера в 18:21
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости 03 октября в 18:42
Общество

Принц Гарри подал новый иск к таблоидам

Внук Елизаветы II принц Гарри подал в суд на владельцев таблоидов Тне Sun и Daily Mirror и обвинил их во взломе его телефона и перехвате голосовых сообщений, пишет Guardian.
Интерфакс вчера в 15:59
Политика

Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости 03 октября в 13:37
Футбол

Экс-защитник «Милана» заяавил, что Головин перейдет в топ-чемпионат

Бывший защитник итальянского "Милана" и сборной Дании Томас Хельвег рассказал о перспективах российского полузащитника "Монако" Александра Головина.
ProstoProSport 00:57
Культура

В Москве прошла премия ТЭФИ-2019

В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.
Авторадио 03 октября в 00:06
Финансы

Американские индексы выросли после двухдневного падения

Американские индексы падали в течение двух предшествующих сессий на фоне слабых данных по активности в производственном секторе США, снижения расходов потребителей и опасений инвесторов по поводу замедления мировой экономики.
РБК вчера в 02:03
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное