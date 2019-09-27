Футбол
Бомбардир.ру«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ
Дженнаро покинул «Милан» по окончании прошлого сезона. Ранее он работал с «Пизой», «Палермо» и греческим ОФИ. Гаттузо был игроком «Милана» с 1999 по 2012 год.
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СМИ: Гаттузо даст интервью Арустамяну и посетит матч «Локомотив» – «Зенит»
Советский спортвчера в 08:04
Гаттузо давно русский. Чуть не перешел в «Спартак» и «Анжи», забивал в свои на Кубке РЖД
Sport24.ruвчера в 07:47
Гаттузо прилетел в Россию, чтобы сняться в программе «Инсайдеры» Нобеля Арустамяна
Sports.ruвчера в 06:00
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:08, Вашингтон
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
Спорт
Глава МОК прокомментировал новые допинговые обвинения в адрес России
22 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за возможных манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.
Rambler News Service вчера в 13:18
Политика
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ вчера в 19:44
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Политика
Ряд фракций бундестага призвали к скорейшему снятию санкций с России
Представители сразу нескольких фракций германского бундестага призвали начать процесс постепенного ослабления антироссийских санкций.
REGNUM 00:24
Наука
Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки
Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.
МедиаПоток вчера в 11:17
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Здоровье
В куркуме нашли ядовитый свинец
Ученые из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что куркума, которую используют для приготовления приправы карри, может содержать свинец.
UfacityNews.ru 26 сентября в 04:05
Футбол
Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»
Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
Metaratings вчера в 14:15
Хоккей
Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе
На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru вчера в 10:54
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 26 сентября в 11:01
Гаджеты
Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro
Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.
iXBT.com вчера в 23:10
Кино
Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».
REGNUM 25 сентября в 08:32
Технологии
Роботов с человеческим лицом начали выпускать в Перми
Пермская компания Promobot начала серийный выпуск роботов с человеческой внешностью.
URA.Ru вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Происшествия
В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
Автобус столкнулся с грузовиком в Ростовском районе Ярославской области, один человек погиб, сообщает в субботу пресс-служба УМВД России по области.
РИА Новости 00:28
Гаджеты
В Windows 10 появилась возможность скачать образ из облака: краткая инструкция
Компания Microsoft около месяца назад выпустила обновление Windows 10 Build 18970 для инсайдеров.
3DNews 26 сентября в 17:29
Гаджеты
Краснодар занял третье место в России по числу купленных iPhone 11
Краснодар стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где купили больше всего новых iPhone 11 с момента старта продаж.
Кубань 24 25 сентября в 05:28
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 26 сентября в 05:34
Происшествия
Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей
ТАСС 26 сентября в 01:45
Общество
Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин
Lenta.ru вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 26 сентября в 06:51
Политика
В МИД Сирии оценили заявление о возможном переносе штаб-квартиры ООН
Как сообщает РИА Новости, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что дипломатам предстоит поставить вопрос о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка из-за визовой политики США.
RT на русском вчера в 23:40
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
Политика
Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:53
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар
В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 вчера в 07:08
Происшествия
Кадыров потребовал найти человека, певшего во время пожара в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил этого человека в том, что он радуется чужому горю.
Говорит Москва вчера в 07:57
Происшествия
Три шхуны с 262 браконьерами из КНДР задержаны в Приморье
Пограничники задержали три шхуны и пять мотоботов в исключительных экономических водах России, отметила представитель ведомства Альбина Проскуренко.
Газета.Ru вчера в 06:18