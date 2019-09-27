Дженнаро покинул «Милан» по окончании прошлого сезона. Ранее он работал с «Пизой», «Палермо» и греческим ОФИ. Гаттузо был игроком «Милана» с 1999 по 2012 год.

«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Спорт Глава МОК прокомментировал новые допинговые обвинения в адрес России 22 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за возможных манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

Политика Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Политика Ряд фракций бундестага призвали к скорейшему снятию санкций с России Представители сразу нескольких фракций германского бундестага призвали начать процесс постепенного ослабления антироссийских санкций.

Наука Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.

Здоровье В куркуме нашли ядовитый свинец Ученые из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что куркума, которую используют для приготовления приправы карри, может содержать свинец.

Футбол Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ» Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».

Хоккей Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.

Происшествия Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.

Гаджеты Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.

Кино Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты» Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».

Технологии Роботов с человеческим лицом начали выпускать в Перми Пермская компания Promobot начала серийный выпуск роботов с человеческой внешностью.

Происшествия В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком Автобус столкнулся с грузовиком в Ростовском районе Ярославской области, один человек погиб, сообщает в субботу пресс-служба УМВД России по области.

Гаджеты В Windows 10 появилась возможность скачать образ из облака: краткая инструкция Компания Microsoft около месяца назад выпустила обновление Windows 10 Build 18970 для инсайдеров.

Гаджеты Краснодар занял третье место в России по числу купленных iPhone 11 Краснодар стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где купили больше всего новых iPhone 11 с момента старта продаж.

Политика Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.

Шоу-бизнес Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.

Политика В МИД Сирии оценили заявление о возможном переносе штаб-квартиры ООН Как сообщает РИА Новости, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что дипломатам предстоит поставить вопрос о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка из-за визовой политики США.

Армия и оружие Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Волейбол Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.

Политика Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Кадыров потребовал найти человека, певшего во время пожара в Грозном Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил этого человека в том, что он радуется чужому горю.