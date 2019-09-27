Футбол
Бомбардир.ру«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ
Дженнаро покинул «Милан» по окончании прошлого сезона. Ранее он работал с «Пизой», «Палермо» и греческим ОФИ. Гаттузо был игроком «Милана» с 1999 по 2012 год.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:27, Вашингтон
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Политика
Кремль поддержал запрет курения на балконах
Кремль поддерживает запрет курения на балконах жилых домов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Ведомости 06:03
Политика
В Киеве заявили, что Евросоюз сам предложит членство Украине
Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Украина неизбежно станет членом Европейского союза (ЕС).
Газета.Ru 04:32
Энергетика
Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало августа, в рамках подготовки к отопительному сезону компания «Укртрансгаз» выполнила 65% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины.
REGNUM 08:31
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткоинов
Саровский городской суд (Нижегородская область) оштрафовал на 450 тысяч рублей сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:04
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Политика
В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 13:32
Политика
Байден с семьей избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:12
Происшествия
Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства
Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.
Известия 13:36
Политика
Стало известно, о чем Лавров говорил с Помпео
Сообщается, что на встрече с американским коллегой Лавров обратил внимание Помпео на неприемлемость действий Госдепа по отношению к российской делегации, которой было отказано в выдаче виз для участия на мероприятиях ООН.
Вести.Ru 14:09
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25
Культура
Продюсеры «Холостяка» опровергли участие Гуфа в шоу
Продюсеры шоу «Холостяк» опровергли участие Гуфа в новом сезоне шоу.
Телепрограмма 13:28
Политика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова покрасилась в блонд прямо перед родами
В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни считают, что Решетовой блонд нужно взять на заметку, другие думают, что ей лучше оставаться брюнеткой, в светлом оттенке модель теряет свою индивидуальность.
7Дней.ру 08:30
Футбол
Глушаков вспомнил встречу с Хави
Спорт-Экспресс 13:24
Политика
МИД России изучит документы Госдумы по Deutsche Welle
Ранее в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась.
ТАСС 08:38
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 11:39
Политика
Гахария прокомментировал встречу глав МИД Грузии и России
"Надеюсь, что недавняя встреча поможет урегулировать сложнейшую проблему между Грузией и Россией".
Москва-Баку.ru 03:49
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Происшествия
В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета
Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.
РИА Новости 12:03
Волейбол
Российские волейболистки проиграли сборной США в матче Кубка мира
Невские Новости 12:58
Автоспорт
Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Происшествия
Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР
Видео задержания трех шхун и пяти мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР, задержанными в исключительной экономической зоне РФ в Приморье, предоставили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости 10:00
Шоу-бизнес
Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru вчера в 23:16