Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемГаттузо прибыл в Москву и может возглавить российский клуб

Бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву, сообщает «Чемпионат». По сведениям источника, одна из целей итальянца – найти работу в российском клубе. В СМИ появилась информация, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов 26 сентября отсутствовал на тренировке команды.
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СМИ: Гаттузо даст интервью Арустамяну и посетит матч «Локомотив» – «Зенит»

Советский спортвчера в 08:04

Гаттузо засняли отдыхающим в одном из клубов Москвы

Sportbox.RUвчера в 05:58

Гаттузо давно русский. Чуть не перешел в «Спартак» и «Анжи», забивал в свои на Кубке РЖД

Sport24.ruвчера в 07:47

Стало известно, зачем Гаттузо приехал в Москву

Sport.ruвчера в 06:44

Гаттузо прилетел в Россию, чтобы сняться в программе «Инсайдеры» Нобеля Арустамяна

Sports.ruвчера в 06:00

Гаттузо засняли отдыхающим в одном из клубов Москвы

Матч ТВвчера в 05:58

Гаттузо прилетел в Москву, чтобы найти работу в российском клубе

Чемпионат26 сентября в 18:58
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Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия

Самолет с премьером Пакистана вернулся в Нью-Йорк из-за неисправности

Самолет с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом на борту вернулся в Нью-Йорк после обнаружения технической неисправности, сообщает телеканал Geo TV.
РИА Новости 02:22
Происшествия

В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Политика

Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Волейбол

Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы

Вести.Ru вчера в 02:10
Политика

После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Политика

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Политика

Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

РБК вчера в 22:18
Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС 26 сентября в 01:45
Армия и оружие

Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М

Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Игры

Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге

24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News 25 сентября в 18:58
Происшествия

Пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком в Ярославской области

В Ростовском районе Ярославской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб один человек.
РБК 01:09
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина призывает бывшего мужа не бросать своего сына

В своем обращении к экс-супругу Воеводина призывает его подумать если не о ней, то о своем сыне.
Bimru.ru вчера в 11:20
Политика

Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Общество

В Минздраве отметили важность закона о запрете курения на балконе

Минздрав РФ положительно оценивает изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь, а также курить на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 18:08
Происшествия

Взрыв произошел у избирательного участка в Афганистане

Интерфакс 00:58
Происшествия

Подлодка «Колпино» погрузилась в сероводород Черного моря

Экипаж подводной лодки ЧФ "Колпино" выполнил погружение на глубину 240 метров в акватории Черного моря.
Российская газета 25 сентября в 04:15
Общество

Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов

Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru вчера в 04:35
Шоу-бизнес

Волочкова приняла участие в «Битве экстрасенсов»

Балерина Анастасия Волочкова приняла участие в программе "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ.
Народные новости 25 сентября в 03:08
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Кино

Apple собралась показывать свои фильмы в кинотеатрах

Корпорация Apple планирует, что её полнометражные фильмы будут поступать в прокат в кинотеатры до появления в стриминговом сервисе Apple TV+.
News.ru вчера в 11:57
Наука

В Калифорнии обнаружили трехполых червей

В Калифорнии в озере Моно обнаружили удивительных созданий — 8 видов червей.
Poplawok.ru 01:00
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Эрдоган предложил США купить ЗРК Patriot

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Кино

Актера Виктора Балабанова госпитализировали в Москве

В 2017 году актеру поставили кардиостимулятор, который сейчас необходимо поменять.
РИАМО вчера в 11:08
Экономика

S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж

Принцесса Беатрисс является старшей дочерью принца Эндрю, герцога Йоркского – сына королевы Елизаветы II.
МИР 24 26 сентября в 10:56
Наука

Обнаружены древнейшие микробные останки возрастом 3,7 миллиарда лет

Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.
Ugpressa.ru вчера в 17:16
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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