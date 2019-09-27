Бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву, сообщает «Чемпионат». По сведениям источника, одна из целей итальянца – найти работу в российском клубе. В СМИ появилась информация, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов 26 сентября отсутствовал на тренировке команды.

Гаттузо прибыл в Москву и может возглавить российский клуб

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