Футбол
Спорт день за днемГаттузо прибыл в Москву и может возглавить российский клуб
Бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву, сообщает «Чемпионат». По сведениям источника, одна из целей итальянца – найти работу в российском клубе. В СМИ появилась информация, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов 26 сентября отсутствовал на тренировке команды.
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СМИ: Гаттузо даст интервью Арустамяну и посетит матч «Локомотив» – «Зенит»
Советский спортвчера в 08:04
Гаттузо давно русский. Чуть не перешел в «Спартак» и «Анжи», забивал в свои на Кубке РЖД
Sport24.ruвчера в 07:47
Гаттузо прилетел в Россию, чтобы сняться в программе «Инсайдеры» Нобеля Арустамяна
Sports.ruвчера в 06:00
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
Самолет с премьером Пакистана вернулся в Нью-Йорк из-за неисправности
Самолет с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом на борту вернулся в Нью-Йорк после обнаружения технической неисправности, сообщает телеканал Geo TV.
РИА Новости 02:22
Происшествия
В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе
В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Волейбол
Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы
Вести.Ru вчера в 02:10
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия
Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей
ТАСС 26 сентября в 01:45
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News 25 сентября в 18:58
Происшествия
Пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком в Ярославской области
В Ростовском районе Ярославской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб один человек.
РБК 01:09
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина призывает бывшего мужа не бросать своего сына
В своем обращении к экс-супругу Воеводина призывает его подумать если не о ней, то о своем сыне.
Bimru.ru вчера в 11:20
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
В Минздраве отметили важность закона о запрете курения на балконе
Минздрав РФ положительно оценивает изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь, а также курить на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 18:08
Происшествия
Подлодка «Колпино» погрузилась в сероводород Черного моря
Экипаж подводной лодки ЧФ "Колпино" выполнил погружение на глубину 240 метров в акватории Черного моря.
Российская газета 25 сентября в 04:15
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Волочкова приняла участие в «Битве экстрасенсов»
Балерина Анастасия Волочкова приняла участие в программе "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ.
Народные новости 25 сентября в 03:08
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Кино
Apple собралась показывать свои фильмы в кинотеатрах
Корпорация Apple планирует, что её полнометражные фильмы будут поступать в прокат в кинотеатры до появления в стриминговом сервисе Apple TV+.
News.ru вчера в 11:57
Наука
В Калифорнии обнаружили трехполых червей
В Калифорнии в озере Моно обнаружили удивительных созданий — 8 видов червей.
Poplawok.ru 01:00
Политика
Эрдоган предложил США купить ЗРК Patriot
Мойка78 вчера в 23:57
Кино
Актера Виктора Балабанова госпитализировали в Москве
В 2017 году актеру поставили кардиостимулятор, который сейчас необходимо поменять.
РИАМО вчера в 11:08
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж
Принцесса Беатрисс является старшей дочерью принца Эндрю, герцога Йоркского – сына королевы Елизаветы II.
МИР 24 26 сентября в 10:56
Наука
Обнаружены древнейшие микробные останки возрастом 3,7 миллиарда лет
Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.
Ugpressa.ru вчера в 17:16