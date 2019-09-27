Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемГаттузо прибыл в Москву и может возглавить российский клуб

Бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву, сообщает «Чемпионат». По сведениям источника, одна из целей итальянца – найти работу в российском клубе. В СМИ появилась информация, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов 26 сентября отсутствовал на тренировке команды.
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СМИ: Гаттузо даст интервью Арустамяну и посетит матч «Локомотив» – «Зенит»

Советский спорт08:04

Гаттузо засняли отдыхающим в одном из клубов Москвы

Матч ТВ05:58

Гаттузо прилетел в Россию, чтобы сняться в программе «Инсайдеры» Нобеля Арустамяна

Sports.ru06:00

Стало известно, зачем Гаттузо приехал в Москву

Sport.ru06:44

Гаттузо давно русский. Чуть не перешел в «Спартак» и «Анжи», забивал в свои на Кубке РЖД

Sport24.ru07:47

Гаттузо засняли отдыхающим в одном из клубов Москвы

Sportbox.RU05:58

Гаттузо прилетел в Москву, чтобы найти работу в российском клубе

Чемпионатвчера в 18:58
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:29, Вашингтон
Происшествия

Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО

Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
Ведомости 15:22
Футбол

«Зенит» отправился в Москву на матч с «Локомотивом»

Нева Спорт 10:00
Политика

Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
News.ru 16:21
Политика

ВТО одобрила дополнительные пошлины США на аэрокосмические товары ЕС

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США ввести дополнительные импортные пошлины на аэрокосмическую продукцию Евросоюза общей стоимостью в $7,5 млрд.
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Энергетика

Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало августа, в рамках подготовки к отопительному сезону компания «Укртрансгаз» выполнила 65% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины.
REGNUM 08:31
Финансы

Минфин Украины назвал размер госдолга

Украинское Министерство финансов назвало размер государственного долга - $81,92 млрд.
Московский Комсомолец 14:35
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Поражение нокаутом довело кикбоксера до «параллельной реальности»

Lenta.ru 06:34
Общество

В законе о запрете на курение на балконах нашли несоответствие

В новых правилах сказано о запрете открытого огня на балконах, а зажжённая сигарета не является открытым огнём, — заявил он в беседе с URA.RU.
News.ru вчера в 09:04
Армия и оружие

В Минобороны назвали число сбитых в районе Хмеймима беспилотников

RT на русском 12:17
Экономика

В США изучают возможность ограничения портфельных инвестиций в Китай

Вашингтон исследует способы ограничения потока портфельных инвестиций в Китай, в частности, с помощью делистинга, то есть исключения китайских фирм из списков частных предприятий, чьи акции продаются на американских фондовых биржах.
Российская газета 14:33
Политика

Глава Минобороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что легионеры ваффен-СС являются гордостью латышского народа и государства.
RT на русском 16:03
Армия и оружие

Лавров назвал неприемлемой позицию Вашингтона по «Хайат Тахрир аш-Шам»*

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН о неприемлемости попыток Вашингтона навязать членам Совбеза ООН свое мнение об «умеренности» террористов из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
Политика Сегодня 15:32
Футбол

Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу

Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Кино

Warner Bros. ответила на критику о жестокости «Джокера»

Life.ru вчера в 18:12
Политика

Лавров начал переговоры с вице-президентом Венесуэлы

Со своей стороны вице-президент Венесуэлы отметила, что встреча Мадуро и президента России Владимира Путина, которая прошла в начале недели в Москве, была "замечательной".
РИА Новости 14:10
Происшествия

Три человека погибли при крушении вертолета в ЦАР

Вертолет Вооруженных сил Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), рухнул в городе Буар в Центральноафриканской Республике.
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Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Экономика

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Экономика

В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Технологии

На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»

Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
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Политика

Лавров встретился с главой МИД Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Экономика

Матвиенко: большинство россиян не могут накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала законопроект о гарантированном пенсионном продукте, подготовленный Минфином.
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Политика

В МИД обвинили следствие по крушению МН17 в подгонке данных под ответ

Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing 777 на Украине подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ.
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Песков прокомментировал заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Ранее белорусский лидер заявил, что готов отправить туда миротворческие войска Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы РБ Александра Лукашенко о готовности ввести миротворцев в Донбасс, отметил, что данный вопрос должны решать участники конфликта, а в тексте минских соглашений такого пункта нет, передает РИА Новости.
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Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

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Гаджеты

Redmi Note 8T — ещё один бюджетный игровой смартфон

Вероятно, цена Redmi Note 8T также будет сравнима с ценой Redmi Note 8 Pro — 250–300 долларов максимум.
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Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
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Гаджеты

Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12

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Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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