Футбол
Спорт день за днемГаттузо прибыл в Москву и может возглавить российский клуб
Бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву, сообщает «Чемпионат». По сведениям источника, одна из целей итальянца – найти работу в российском клубе. В СМИ появилась информация, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов 26 сентября отсутствовал на тренировке команды.
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Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
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Общество
Шнуров отреагировал на запрет курения на балконах
Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме раскритиковал инициативу правительства по запрету курения на балконах.
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Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Политика
Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:34
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе президентского офиса.
РИА Новости 07:04
Авто
Пикап Ford F-Series Super Duty похвастался рекордным дизелем
Как и анонсировалось, пикап получил модернизированный дизель V8 6.7 Power Stroke.
Драйв 07:47
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Педерсен намерен посетить Москву
Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудит с замглавы МИД России Сергеем Вершининым свой визит в Москву.
RT на русском 11:54
Здоровье
Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа сообщило о своих намерениях относительно недостроенного здания сургутского бюро судмедэкспертизы: данный объект не отвечает действующим требованиям, а завершение его строительства без изменения функционального назначения экономически не обосновано.
ИА СИА-Пресс 06:13
Политика
На Украине проведут аудит полученных от ЕС при Порошенко денег
Украинское правительство намерено провести аудит финансовых средств, полученных страной от Европейского союза в период правления экс-президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском 12:04
Политика
Минздрав Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно испытывает недомогание, но речь идет об обычном ОРЗ.
Народные новости вчера в 18:48
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
REGNUM 08:41
Кино
СМИ: Трэвис Найт может стать режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом
Трэвис Найт («Бамблби») может стать новым режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом в главной роли.
Мир фантастики 11:28
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Театры
Актер калужского ТЮЗа умер во время спектакля
Актер калужского ТЮЗа Андрей Семенов скончался накануне во время спектакля "Очень простая история" по пьесе Марии Ладо.
Общественное телевидение России 10:36
Автоспорт
Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
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Российская газета 06:04
Авто
Новый Land Rover Defender оснастят системой дистанционного управления
Британский автопроизводитель работает над системой дистанционного управления для своего нового Defender, которая позволит управлять автомобилем снаружи.
SpeedMe 02:24
Армия и оружие
Американские военные создали неудачную «копию» российского вертолета
Боевая машина, должна была быть максимально схожей на своего главного соперника – Ми-24.
ГЛАС.RU 11:50
Общество
МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Происшествия
В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета
Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.
РИА Новости 12:03
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru вчера в 04:02