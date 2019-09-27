Футбол
ЧемпионатГаттузо прилетел в Москву, чтобы найти работу в российском клубе
Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву. Одной из целью визита 41-летнего итальянца является возможность найти работу в российских клубах. Об уходе Гаттузо из «Милана» было объявлено 28 мая.
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Наука
Почвенные бактерии помогают растениям сопротивляться болезням
Ученые обнаружили, что почвенные бактерии могут сделать растения более устойчивыми к опасным болезням.
Полит.ру 05:00
Общество
Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной
Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.
REGNUM вчера в 13:46
Футбол
Жена Мамаева анонсировала первое интервью мужа
Алана Мамаева, жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева анонсировала первое интервью мужа после освобождения из тюрьмы.
МК-Спорт 24 сентября в 06:24
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал страны подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Коммерсантъ 20:27
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии
Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 16:55
Экономика
В Приморье на митинг выйдут сотрудники авиазавода «Прогресс»
Ранее в пресс-службе арсеньевского авиазавода «Прогресс» сообщили, что предстоящее сокращение 220 сотрудников затронет управленческий состав.
Prim.News 14:36
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь с возвращением Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп во время их двусторонних переговоров пообещал Киеву помочь вернуть контроль над Крымским полуостровом.
Lenta.ru 03:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru вчера в 02:16
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Энергетика
Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5%
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,52% - до $61,51 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:27 мск.
ТАСС вчера в 10:55
Общество
Российские курильщики оценили запрет курения на балконах
Директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов прокомментировал новые правила противопожарной безопасности, которые запрещают использование открытого огня, в том числе курения, на лоджиях и балконах.
Lenta.ru 18:46
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 18:04
Авто
Mitsubishi Outlander нового поколения был замечен на тестах
В Мичигане был замечен на испытаниях прототип внедорожника Mitsubishi Outlander нового поколения.
ИнфоСМИ 14:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru 05:35
Здоровье
Ядовитый свинец обнаружили в куркуме
iReactor вчера в 22:27
Общество
Более 50 тысяч россиян могут уволить до конца сентября
Около 52 тысяч россиян могут потерять работу из-за сокращения или ликвидации компании, сообщают Аргументы Недели со ссылкой на Росстат.
Горобзор.ру 07:28
Политика
Главы МИД России и Грузии встретились впервые за 11 лет
При поддержке представителей Швейцарии «на полях» 74-й-Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября состоялась встреча министра иностранных дел России Сергей Лаврова и его коллеги из Грузии Давида Залкалиани.
SM News 10:36
Гаджеты
Умные часы Huawei Watch GT 2 поступили в продажу
Компания Huawei представила новое поколение умных часов Huawei Watch GT 2 одновременно с анонсом флагманских смартфонов Mate 30 в Берлине 19 сентября.
iXBT.com 14:10
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
Происшествия
Два сотрудника СК погибли в аварии на трассе в Ивановской области
В результате аварии погибли два сотрудника регионального следственного управления СКР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительницу ведомства.
РБК 18:34
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:51
Авто
Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный на базе Chevrolet Corvette компанией Genovation, побил собственный рекорд скорости 2017 года.
Motor 11:17
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News вчера в 18:58
Здоровье
Красноярцев предупредили о сильной магнитной буре
Как сообщили в ведомстве, 26 и 27 сентября произойдет сильная магнитная буря до 8 баллов включительно.
ТВК 03:18
Театры
Пласидо Доминго покидает «Метрополитен-оперу»
25 сентября оперный певец Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» после обвинений в сексуальных домогательствах.
Театрал вчера в 11:59
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15