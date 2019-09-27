Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву. Одной из целью визита 41-летнего итальянца является возможность найти работу в российских клубах. Об уходе Гаттузо из «Милана» было объявлено 28 мая.

Гаттузо прилетел в Москву, чтобы найти работу в российском клубе

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