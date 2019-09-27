Как сообщает Чемпионат, одной из целей визита итальянского специалиста является возможность получить работу в одном из российских клубов. Ранее сообщалось, что Гаттузо может стать наставником Лацио, Сампдории или Фиорентины.

Гаттузо прилетел в Москву с целью найти работу

Шоу-бизнес 55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.

Политика СМИ: Трамп на встрече с Лавровым в 2017 году признался во вмешательстве США в выборы других стран Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку США «делали тоже самое в других странах», сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех источников.

Гаджеты Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов Компания Google представила новую версию операционной системы Android 10 (Go edition).

Политика Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, репортажи DW из России «не вызывают возражений».

Здоровье На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.

Политика Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.

Технологии Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.

Авто В России компания Bentley отзывает 37 автомобилей Bentley Continental По сообщению пресс-службы Росстандарта, в нашей стране будет отозвано 37 автомобилей Bentley Continental, реализованных в нынешнем году.

Политика После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

Общество МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.

Недвижимость Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян Эксперты пояснили, что увеличение среднего срока ипотечного кредита объясняется активностью банков, которые, в том числе, в рамках совместных программ с застройщиками стараются предложить клиенту более дорогой объект недвижимости, для получения которого требуется большая сумма кредита, передает «РИА Новости».

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Волейбол Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила надзора за общепитом Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в ряде регионов, сообщает РИА "Новости".

Общество Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.

Происшествия В Испании по запросу США задержали россиянина В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.

Гаджеты Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.

Политика Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.

Космос Первый арабский космонавт отправился на МКС 62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.

Энергетика Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов подтвердил, что зимой 2019 года целые регионы Украины могут остаться без отопления, если не будет подписан контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», а Россия прекратит транзит природного газа через территорию Украины.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Шоу-бизнес Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова Оказалось, что телеведущая зарабатывает почти в десять раз больше своего нового супруга.

Политика Лавров назвал условия возобновления авиасообщения между РФ и Грузией Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждал вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, для этого Тбилиси должен перестать "озираться на русофобов" и начать "продвигать позицию в пользу нормальных отношений с Россией".