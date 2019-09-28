Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо присутствует на матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Арсеналом». За игрой итальянский специалист наблюдает из VIP-ложи стадиона «Краснодар».

Гаттузо присутствует на матче «Краснодара» и «Арсенала»

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