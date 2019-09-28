РПЛ
ЧемпионатГаттузо присутствует на матче «Краснодара» и «Арсенала»
Гжегож Крыховяк
|20′
Гжегож Крыховяк
|48′
|60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
|70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
|82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
|83′
Далер Кузяев
|85′
Вильмар Барриос
|90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
|90′+2′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
7
Крыховяк
27
Серкейра
23
Мариу
18
Коломейцев
99
Лунев
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
20
Мак
27
Оздоев
5
Барриос
3
Сантос
22
Дзюба
91
Сутормин
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо присутствует на матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Арсеналом». За игрой итальянский специалист наблюдает из VIP-ложи стадиона «Краснодар».
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