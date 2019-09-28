РПЛ

ЧемпионатЧемпионатГаттузо присутствует на матче «Краснодара» и «Арсенала»

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо присутствует на матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Арсеналом». За игрой итальянский специалист наблюдает из VIP-ложи стадиона «Краснодар».
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Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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