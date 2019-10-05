Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».

Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»

Армия и оружие Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров» Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Шоу-бизнес Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.

Армия и оружие Боевики «умеренной оппозиции» создают единую армию в Сирии Вчера в турецком городе Шанылурфа прошла пресс-конференция лидеров вооруженных формирований так называемой сирийской "умеренной оппозиции".

Политика КНДР прекратила переговоры с США Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап.

Политика В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг «Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.

Здоровье Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени Чтобы сохранить печень здоровой, следует ограничить употребление спиртного, ежедневно есть орехи, фрукты и овощи, заниматься физкультурой.

Транспорт Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".

Политика Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Политика Politico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского Сообщения поступают на фоне скандала в США вокруг телефонного разговора между Трампом и Зеленским, в ходе которого, по мнению демократов из конгресса США, американский президент давил на своего украинского коллегу в своих политических интересах.

Футбол СМИ назвали главного претендента на пост тренера московского «Динамо» Основным претендентом на пост тренера московского «Динамо» является Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду столичного клуба.

Наука Филаменты помогут классифицировать темную материю Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко В ночь с 5 на 6 октября "Мэдисон Сквер Гарден" примет очередной вечер профессионального бокса, кард которого возглавит титульный поединок казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.

Футбол «Витесс» Слуцкого оказался сильнее «Утрехта» В матче девятого тура голландской Эредивизии "Витесс" на своем поле принимал "Утрехт".

Игры Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.

Наука Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.

Политика Американская экоактивистка призвала есть детей Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.

Космос NASA опубликовало аудио со звуками Марса Национальное аэрокосмическое агентство США NASA разместило аудиозапись, которая содержит звуки, записанные на Марсе.