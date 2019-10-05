Футбол
Евро-футбол.руГаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»
Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
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Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
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В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах
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Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Армия и оружие
Боевики «умеренной оппозиции» создают единую армию в Сирии
Вчера в турецком городе Шанылурфа прошла пресс-конференция лидеров вооруженных формирований так называемой сирийской "умеренной оппозиции".
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КНДР прекратила переговоры с США
Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап.
РИА Новости 15:03
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В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг
«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
Известия 10:09
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Чтобы сохранить печень здоровой, следует ограничить употребление спиртного, ежедневно есть орехи, фрукты и овощи, заниматься физкультурой.
Российская газета вчера в 01:50
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК 14:49
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Политика
Politico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского
Сообщения поступают на фоне скандала в США вокруг телефонного разговора между Трампом и Зеленским, в ходе которого, по мнению демократов из конгресса США, американский президент давил на своего украинского коллегу в своих политических интересах.
РБК 12:51
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением
Известия вчера в 23:20
Футбол
СМИ назвали главного претендента на пост тренера московского «Динамо»
Основным претендентом на пост тренера московского «Динамо» является Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду столичного клуба.
РБК 15:01
Наука
Филаменты помогут классифицировать темную материю
Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 вчера в 08:45
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В ночь с 5 на 6 октября "Мэдисон Сквер Гарден" примет очередной вечер профессионального бокса, кард которого возглавит титульный поединок казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
Газета.Ru 14:45
Футбол
«Витесс» Слуцкого оказался сильнее «Утрехта»
В матче девятого тура голландской Эредивизии "Витесс" на своем поле принимал "Утрехт".
Вести.Ru 16:03
Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
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Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
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Наука
Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.
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Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
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Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия вчера в 17:14
Космос
NASA опубликовало аудио со звуками Марса
Национальное аэрокосмическое агентство США NASA разместило аудиозапись, которая содержит звуки, записанные на Марсе.
iReactor 03 октября в 08:59
Политика
Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
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