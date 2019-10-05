Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».

Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»

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