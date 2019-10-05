Футбол
Матч ТВГаттузо рассказал, проводил ли он переговоры с российскими клубами
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР высказался о российском футболе и итальянских тренерах.
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Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Политика
Медведев оценил возможность импичмента Трампа
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 октября в интервью программе "Вести в субботу" прокомментировал возможный импичмент президента США Дональда Трампа.
МонаВиста 11:30
Здоровье
Медиков, уходящих из НИИ им. Блохина, могут не взять в госучреждения
Радио Комсомольская правда вчера в 10:18
Общество
Принц Гарри подал новый иск к таблоидам
Внук Елизаветы II принц Гарри подал в суд на владельцев таблоидов Тне Sun и Daily Mirror и обвинил их во взломе его телефона и перехвате голосовых сообщений, пишет Guardian.
Интерфакс вчера в 15:59
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
Политика
WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора
Американский лидер Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января 2017 года, "заискивал" перед российским коллегой, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.
Газета.Ru 15:57
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Политика
КНДР прекратила переговоры с США
Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап.
РИА Новости 15:03
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 03 октября в 19:57
Политика
Politico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского
Сообщения поступают на фоне скандала в США вокруг телефонного разговора между Трампом и Зеленским, в ходе которого, по мнению демократов из конгресса США, американский президент давил на своего украинского коллегу в своих политических интересах.
РБК 12:51
Политика
Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине
Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс 11:30
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Футбол
Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру 14:14
Футбол
Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Лестером»
Газета.Ru 13:36
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 02 октября в 08:59
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru вчера в 10:41
Политика
Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией
"Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.
Газета.Ru 12:12
Шоу-бизнес
Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 09:30
Авто
Прототип «Буханки» показали в Сети
Как сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода, от серийной «Буханки» этот концепт отличался полностью измененным кузовом с большей площадью остекления, переработанной приборной панелью для водителя и «маршруточной» компоновкой салона на 11 мест с большим откидным люком сверху.
Автоновости дня 08:39
Кино
NYCC: «Пространство», четвёртый сезон, новый трейлер
Канал Amazon Prime, взявший на себя ответственность за судьбу «Росинанта» и его экипажа, показал официальный тизер-трейлер нового сезона «Пространства».
Игромания.ру 14:50
Авто
Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн
Цена вопроса – € 1,5 млн. 3 октября самый эксцентричный футболист современности Златан Ибрагимович отпраздновал очередной день рождения.
Чемпионат 16:00
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 03 октября в 16:19