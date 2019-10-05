Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР высказался о российском футболе и итальянских тренерах.

Гаттузо рассказал, проводил ли он переговоры с российскими клубами

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