Футбол
RT на русскомГаттузо заявил, что приехал в Россию, чтобы посмотреть футбол
Итальянский футбольный тренер Дженнаро Гаттузо рассказал о целях своего визита в Россию.
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Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
Подопечные Леонида Жардима проиграли хозяевам поля со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин был удален с поля.
Вести.Ru 16:39
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Авто
Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем
Система представляет собой последовательную гибридную установку, в которой бензиновый двигатель работает совместно с четырьмя электромоторами, расположенными по два на передней и задней оси.
32CARS.ru 03 октября в 04:53
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Sport24.ru 13:55
Наука
Российские ученые создали диагностическое оборудование для ITER
Научная Россия 03 октября в 11:55
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
Политика
В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров
Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 16:21
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru вчера в 09:51
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 03 октября в 16:19
Политика
МИД Ирана не подтвердил скорое освобождение Юлии Юзик
Иранский МИД не подтверждает сведения об освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
Вести.Ru 07:54
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Армия и оружие
ВВС США создали управление по разработке истребителя нового поколения
Командование ВВС США 2 октября 2019 года создало управление по разработке истребителя нового поколения.
N+1 09:22
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Происшествия
Убийца из парижской префектуры был радикальным исламистом
За жизнь полицейского-женщины борются врачи военного госпиталя. Исламиста застрелили во дворе префектуры.
Вести.Ru 11:23
Общество
Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей
В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Известия 13:01
Общество
Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии
Несколько тысяч человек в субботу приняли участие в шествии в защиту образования на русском языке в Латвии, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:03
Политика
Хейли заявила, что США никогда не смогут доверять России
США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
РИА Новости 16:47
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Политика
ФБР час допрашивало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудники ФБР устроили допрос депутату Госдумы Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
Известия 18:21
Происшествия
При аварийной посадке Ан-12 во Львове погибли три человека
При аварийной посадке грузового самолёта Ан-12 возле Львова погибли три человека, судьба двух неизвестна.
RT на русском вчера в 02:55
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником
Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Родители девушки уже давно одобрили ее выбор.
Экспресс газета 13:31
Наука
На Байкале нашли окаменелости птицы-бородастика возрастом 16 млн лет
На берегу озера Байкал обнаружены окаменелости тропической птицы "бородастика" возрастом около 16 миллионов лет.
Ugpressa.ru 10:02
Футбол
Уго Льорис вывихнул локтевой сустав
32-летнего голкипера привезли в больницу Брайтона, где ему диагностировали вывих локтевого сустава.
Все про Спорт ру 16:52
Экология
Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре
Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
РИА Новости 05:26