Итальянский футбольный тренер Дженнаро Гаттузо рассказал о целях своего визита в Россию.

Гаттузо заявил, что приехал в Россию, чтобы посмотреть футбол

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