Политика

РИА НовостиРИА Новости«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
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Украинского политолога выгнали из российского шоу после перепалки с ведущим

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Из студии «России 1» выгнали политолога

Rambler News Service13:24

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

РИА Новости15:25
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Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
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Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области

Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
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Политика

В США ограничили число лиц с доступом к телефонным разговорам Трампа

Белый дом ограничил число лиц, которые имеют доступ к прослушке телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с другими лидерами.
Lenta.ru 18:17
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Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Армия и оружие

Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ

Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
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Футбол

Все российские клубы вылетели из еврокубков

Напомним, «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртое место в своих группах в Лиге чемпионов, а ЦСКА в любом случае не поднимется выше 4-го места в своей группе в Лиге Европы.
Чемпионат вчера в 14:50
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 11 декабря в 06:50
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости 16:58
Политика

Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции

В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
РБК вчера в 11:45
Футбол

Карпин в Instagram посмеялся над комментариями о судействе

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил юмор своих подписчиков в Instagram.
Спорт-Экспресс 18:32
Кино

Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в «Крестном отце 2» и «Леоне»

Интерфакс 17:36
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
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Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть

Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
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Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины

Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.
Российская газета 16:20
Общество

Бизнес ЕАО ждет от нового главы области ускорения работы по вводу моста через Амур в Китай

Предпринимательское сообщество в Еврейской автономной области (ЕАО) ожидает от нового главы ЕАО активной работы по вводу трансграничного моста через Амур в Китай и усиления инфраструктурной поддержки.
ТАСС вчера в 23:34
Культура

Мединский поставил российские телесериалы выше среднемирового уровня

Мединский призвал продвигать российский контент и не стесняться рекламировать и хвалить его.
Говорит Москва 12:33
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 16:17
Общество

В Москве началось прощание с Лужковым

В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11 декабря в 23:32
Наука

Наблюдения за шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать

Ученых давно интересует, как развивались протостадии танца у древних предков человека.
Naked Science вчера в 12:33
Финансы

Курс рубля обновил максимумы к евро и доллару с 2018 года

Укреплению российской валюты помог ряд факторов, к которым относятся сохранение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, взлетевшая в тот же день вечером цена нефти марки Brent выше $64,8 за баррель, сохранение ставки ЕЦБ и риторика главы европейского центробанка Кристин Лагард на своей первой конференции на этом посту.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
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Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.
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Армия и оружие

Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов

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Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными

Космическое командование США будет развиваться не только в области оборонных, но и наступательных возможностей, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в пятницу.
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Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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Политика

МИД Турции ответил на резолюцию о признании Сенатом США геноцида армян

Резолюция Сената США о признании геноцида армянского населения в Османской империи в 1915 году не имеет правовой основы и подрывает развитие турецко-американских отношений.
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Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

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