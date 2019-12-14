Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Политика Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.

Футбол Все российские клубы вылетели из еврокубков Напомним, «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртое место в своих группах в Лиге чемпионов, а ЦСКА в любом случае не поднимется выше 4-го места в своей группе в Лиге Европы.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Политика Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».

Политика В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2» Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.

Финансы Курс рубля обновил максимумы к евро и доллару с 2018 года Укреплению российской валюты помог ряд факторов, к которым относятся сохранение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, взлетевшая в тот же день вечером цена нефти марки Brent выше $64,8 за баррель, сохранение ставки ЕЦБ и риторика главы европейского центробанка Кристин Лагард на своей первой конференции на этом посту.

Футбол Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.