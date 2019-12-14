Политика
РИА Новости«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
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Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Политика
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
Политика
В США ограничили число лиц с доступом к телефонным разговорам Трампа
Белый дом ограничил число лиц, которые имеют доступ к прослушке телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с другими лидерами.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Армия и оружие
Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ
Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Футбол
Все российские клубы вылетели из еврокубков
Напомним, «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртое место в своих группах в Лиге чемпионов, а ЦСКА в любом случае не поднимется выше 4-го места в своей группе в Лиге Европы.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Культура
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Политика
Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции
В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
Футбол
Карпин в Instagram посмеялся над комментариями о судействе
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил юмор своих подписчиков в Instagram.
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
Футбол
Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть
Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины
Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.
Общество
Бизнес ЕАО ждет от нового главы области ускорения работы по вводу моста через Амур в Китай
Предпринимательское сообщество в Еврейской автономной области (ЕАО) ожидает от нового главы ЕАО активной работы по вводу трансграничного моста через Амур в Китай и усиления инфраструктурной поддержки.
Культура
Мединский поставил российские телесериалы выше среднемирового уровня
Мединский призвал продвигать российский контент и не стесняться рекламировать и хвалить его.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Общество
В Москве началось прощание с Лужковым
В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Наука
Наблюдения за шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать
Ученых давно интересует, как развивались протостадии танца у древних предков человека.
Финансы
Курс рубля обновил максимумы к евро и доллару с 2018 года
Укреплению российской валюты помог ряд факторов, к которым относятся сохранение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, взлетевшая в тот же день вечером цена нефти марки Brent выше $64,8 за баррель, сохранение ставки ЕЦБ и риторика главы европейского центробанка Кристин Лагард на своей первой конференции на этом посту.
Авто
Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии
Роскошная версия Skyline Deluxe Advanced выполнена в лучшем виде.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Футбол
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ
Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Политика
Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными
Космическое командование США будет развиваться не только в области оборонных, но и наступательных возможностей, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в пятницу.
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Политика
МИД Турции ответил на резолюцию о признании Сенатом США геноцида армян
Резолюция Сената США о признании геноцида армянского населения в Османской империи в 1915 году не имеет правовой основы и подрывает развитие турецко-американских отношений.
Фигурное катание