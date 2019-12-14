Политика

РИА НовостиРИА Новости«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Украинского политолога выгнали из российского шоу после перепалки с ведущим

Lenta.ru16:57

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

РИА Новости15:25

Из студии «России 1» выгнали политолога

Rambler News Service13:24

Муж Скабеевой выгнал украинского политолога из студии шоу «России 1»

URA.Ru13:48

Украинского политолога выгнали из студии «60 минут» за оскорбление жителей Донбасса

Вести.Ru13:31

Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»

REGNUM15:53

«Прихватил чашку»: Проукраинский эксперт отомстил за запрет гавкать в российском эфире

Царьград13:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
Киберспорт

Релиз Ghost of Tsushima состоится летом 2020 года

Игромания.ру вчера в 22:44
Фигурное катание

Загитова объяснила свое решение приостановить карьеру

Газета.Ru 16:24
Экономика

«Силовые машины» выиграли конкурс по субсидиям на газовые турбины

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова стала победителем конкурса на субсидию на разработку технологии по производству газовых турбин большой мощности (ГТБМ), подтвердили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.
Коммерсантъ 04:15
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 11 декабря в 06:50
Политика

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Гаджеты

Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599

Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.
MobiDevices 11 декабря в 11:04
Космос

Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Expert.ru вчера в 23:50
Армия и оружие

Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов

Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 10:13
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере

В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
RT на русском 17:41
Политика

Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем Telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Газета.Ru 03:26
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета 11:07
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Футбол

Влашич: «ЦСКА может на равных сражаться с „Зенитом“»

ЦСКА показал, что может на равных биться с «Зенитом», у которого есть преимущество по очкам.
ProstoProSport 15:14
Экономика

Олег Шеин обвинил Дмитрия Медведева в некомпетентности

Депутат Государственной думы от Астраханской области Олег Шеин на выступлении в парламенте подверг жёсткой критике большое интервью премьер-министра Дмитрия Медведева федеральным телеканалам.
Астраханские новости вчера в 20:58
Политика

Глава ДНР высказался о законе об особом статусе Донбасса

"В связи с внесением в Верховную раду Украины проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы самопровозглашенной ДНР.
РИА Новости 16:12
Спорт

Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу

Pravda.Ru 05:24
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Биатлон

Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
RT на русском 09:31
Футбол

«Заря» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч УПЛ 14 декабря 2019 года

В 14 туре украинского первенства "горняки" взяли реванш у "Динамо" Киев (1:0). Затем подопечные Луиша Каштру разгромили "Львов" (4:1).
LiveSport.ru вчера в 23:07
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия 11:13
Авто

Седан Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Для седана Nissan Skyline, известного на мировом рынке как Infiniti Q50, подготовлены две модификации — спортивная 400R Sprint и роскошная Deluxe Advanced.
Тарантас Ньюс вчера в 12:01
Политика

Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
ИА Новороссия вчера в 05:29
Интернет

«Яндекс» обеспокоен конфликтом Rambler и Nginx

Конфликт Rambler и Nginx может стать плохим сигналом для программистского сообщества, заявил директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.
Красная весна 13:33
Общество

Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Известия 11:33
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa 11 декабря в 11:44
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Общество

Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

В пресс-службе добавили, что ждут "более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки".
РИА Новости 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное