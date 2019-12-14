Политика
РИА Новости«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
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Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Армия и оружие
Аэродром на Кипре станет базой для турецких беспилотников
Газета Cyprus Mail сообщила, что аэродором «Лефконико» в северной части Кипра станет базой турецких беспилотных летательных аппаратов, которые занимаются поиском углеводородов в Восточном Средиземноморье.
Происшествия
Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца
Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Происшествия
В Приморье возбудили дело об обмане более 30 клиентов оконной фирмы
Полицейские в Приморье возбудили уголовное дело после обращения клиентов компании "Окна Эталон", с которых она взяла более 2,7 миллиона рублей, но не поставила окна, сообщает региональное УМВД.
Общество
Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Культура
Круглые очки Джона Леннона ушли с молотка почти за 200 тысяч долларов
Легендарные круглые очки Джона Леннона были проданы на аукционе за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (чуть более 183 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Политика
Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти
Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
Музыка
Шнуров набросился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров набросился с критикой на свою коллегу Полину Гагарину в эфире программы на Первом канале.
Космос
Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну
Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Политика
СМИ узнали о переговорах основателя американской ЧВК с властями Венесуэлы
Собеседник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что основатель ЧВК также предложил направить в Венесуэлу персонал для обучения полицейских сил страны, а также защиты судей и политических деятелей, чтобы «помочь подготовить почву для новых президентских выборов».
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Космос
Россия и Япония создадут робота для Луны
Здоровье
В Южно-Сахалинске контролируют ситуацию с инфекциями в детсадах
В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг ситуации, связанной с острыми кишечными заболеваниями.
Общество
Дима Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре
Ранее Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал".
Экономика
Трутнев вручил благодарность Путина Кожемяко
Кино
Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл
О жизни Александра Пушкина снимут кино в жанре хип-хоп мюзикла, сообщает «Интерфакс».
Экономика
Почему год опять не удался и кого накажут за то, что «все испорчено»
Да, 2019-й станет годом застоя.
Единоборства
Усман, Холлоуэй и Ян прошли взвешивание перед турниром UFC 245
Основной кард Камару Усман (170 фунтов) — Колби Ковингтон (170 фунтов) Макс Холлоуэй (145) — Александер Волкановски (144,5) Аманда Нуньес (134,5) — Жермейн де Рандами (134,5) Марлон Мораес (135,5) — Жозе Алду (136) Пётр Ян (135,5) — Юрайя Фэйбер (135,5). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 245.
Политика
Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске
Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.
Армия и оружие
Чехия купила у США 12 военных вертолетов на 650 миллионов долларов
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Общество
Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Музыка