Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмидт с просьбой поддержать государство из-за блокировки в Facebook страницы делегации.
"Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд. Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного "на волне" постов по гарантиям безопасности", - сообщила делегация в своем Twitter-аккаунте.
Скрывающийся во Франции банкир из Казахстана Мухтар Аблязов заявил, что не инициировал протесты в стране 2 января, однако призвал их расширить 3 и 4 января — к моменту, когда власти уже выполнили требования митингующих.
Новый штамм коронавируса "омикрон" за неделю в Красноярске обнаружен у пяти человек, прилетевших из-за рубежа, сообщается в Telegram-канале главного санитарного врача Красноярского края Дмитрия Горяева.
В конце декабря официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила, что омикрон может стать «живой вакциной» и позволит победить пандемию коронавируса.