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Гаврилов обратился к ОБСЕ из-за блокировки страницы делегации России в Вене в Facebook

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмидт с просьбой поддержать государство из-за блокировки в Facebook страницы делегации.
RT на русском
В воскресенье руководитель российской делегации на переговорых в Вене Константин Гаврилов сообщил
 корреспонденту ТАСС, что Facebook в пятницу заблокировал страницу делегации, сославшись на запрещенный контент.
ТАСС
"Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд. Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного "на волне" постов по гарантиям безопасности", - сообщила делегация в своем Twitter-аккаунте.
Российская газета
Действия соцсети в Роскомнадзоре считают актом цензуры.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

Гаврилов обратился к ОБСЕ из-за блокировки страницы делегации России в Вене в Facebook
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Роскомнадзор потребовал от Meta разблокировать аккаунт делегации России
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Глава делегации в Вене Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Шмидт из-за блокировки в Facebook
РИА Новости16:11
Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку со страницы российской делегации
ТК Звездавчера в 14:55
Глава делегации РФ обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки аккаунта миссии в Facebook
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Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать страницу делегации России
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