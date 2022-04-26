RT на русскомGaz-System: поток газа России по Ямал — Европе на границе Белоруссии и Польши упал на 75%Поток газа России по газопроводу Ямал — Европа на границе Белоруссии и Польши через газоизмерительную станцию «Кондратки», по данным на 25 апреля, упал на 75% по сравнению с 21 апреля.RT на русскомВ конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий враждебным странам из числа иностранных подрядчиков «Газпрома» оплачивать российский газ только в рублях.Московский Комсомолец26 апреля представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Варшава отказывается платить за российский газ в рублях.Lenta.ruПо данным портала, в польском Министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб, передает RT.ТВ ЦентрЧитать далееСвернутьПодробнее о событииGaz-System: поток российского газа на границе Белоруссии и Польши 25 апреля рухнул на 75%Lenta.ru12:19Поток газа по "Ямал - Европе "на границе Белоруссии и Польши упал на 75%Московский Комсомолец12:18Польша перестала получать российский газТВ Центр12:02Поток газа РФ по Ямал - Европе на границе Белоруссии и Польши с 21 апреля упал на 75%ТАСС11:41Gaz-System: поток газа России по Ямал — Европе на границе Белоруссии и Польши упал на 75%RT на русском11:40Показать ещёОценить74Поделиться