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Gaz-System: поток газа России по Ямал — Европе на границе Белоруссии и Польши упал на 75%

Поток газа России по газопроводу Ямал — Европа на границе Белоруссии и Польши через газоизмерительную станцию «Кондратки», по данным на 25 апреля, упал на 75% по сравнению с 21 апреля.
RT на русском
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий враждебным странам из числа иностранных подрядчиков «Газпрома» оплачивать российский газ только в рублях.
Московский Комсомолец
26 апреля представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Варшава отказывается платить за российский газ в рублях.
Lenta.ru
По данным портала, в польском Министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб, передает RT.
ТВ Центр

Подробнее о событии

Gaz-System: поток российского газа на границе Белоруссии и Польши 25 апреля рухнул на 75%
Lenta.ru12:19
Поток газа по "Ямал - Европе "на границе Белоруссии и Польши упал на 75%
Московский Комсомолец12:18
Польша перестала получать российский газ
ТВ Центр12:02
Поток газа РФ по Ямал - Европе на границе Белоруссии и Польши с 21 апреля упал на 75%
ТАСС11:41
Gaz-System: поток газа России по Ямал — Европе на границе Белоруссии и Польши упал на 75%
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