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Gaz-System: поток газа России по Ямал — Европе на границе Белоруссии и Польши упал на 75%

Поток газа России по газопроводу Ямал — Европа на границе Белоруссии и Польши через газоизмерительную станцию «Кондратки», по данным на 25 апреля, упал на 75% по сравнению с 21 апреля.
RT на русском
По информации портала, в Министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб.
ТАСС
26 апреля на новостном портале Onet появилась информация, что Польша перестала получать российский газ.
RT на русском
Официально о приостановке поставок не сообщается, уведомление об этом должно поступить в течение дня.
ТАСС

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Поток газа РФ по Ямал - Европе на границе Белоруссии и Польши с 21 апреля упал на 75%
ТАСС11:41
Gaz-System: поток газа России по Ямал — Европе на границе Белоруссии и Польши упал на 75%
RT на русском11:40
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