RT на русскомGaz-System: поток газа России по Ямал — Европе на границе Белоруссии и Польши упал на 75%Поток газа России по газопроводу Ямал — Европа на границе Белоруссии и Польши через газоизмерительную станцию «Кондратки», по данным на 25 апреля, упал на 75% по сравнению с 21 апреля.RT на русскомПо информации портала, в Министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб.ТАСС26 апреля на новостном портале Onet появилась информация, что Польша перестала получать российский газ.RT на русскомОфициально о приостановке поставок не сообщается, уведомление об этом должно поступить в течение дня.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПоток газа РФ по Ямал - Европе на границе Белоруссии и Польши с 21 апреля упал на 75%ТАСС11:41Gaz-System: поток газа России по Ямал — Европе на границе Белоруссии и Польши упал на 75%RT на русском11:40Показать все источникиОценить17Поделиться