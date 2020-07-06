Энергетика

Evo-rus.comEvo-rus.comДля рынка Китая самым выгодным поставщиком газа оказался «Газпром»

Выходит, что для КНР российские поставки газа являются наиболее привлекательными.
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с чего всё началось

Газ «Газпрома» оказался самым дешевым на китайском рынке

Газ "Газпрома", поставляемый в Китай по газопроводу "Сила Сибири", оказался самым дешевым на китайском рынке среди продукции других трубопроводных поставщиков, свидетельствуют данные Генеральной администрации КНР по таможне.
Интерфакс02:06

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Национальная служба новостей02:33

Для рынка Китая самым выгодным поставщиком газа оказался «Газпром»

Актуальные Новости06:12
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