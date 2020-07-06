Энергетика
Evo-rus.comДля рынка Китая самым выгодным поставщиком газа оказался «Газпром»
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с чего всё началось
Газ "Газпрома", поставляемый в Китай по газопроводу "Сила Сибири", оказался самым дешевым на китайском рынке среди продукции других трубопроводных поставщиков, свидетельствуют данные Генеральной администрации КНР по таможне.Интерфакс02:06
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Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
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Политика
Зеленский отказался простить причастных к утрате Крыма людей
Граждане Украины никогда не простят тех, кто "забрал Крым", заявил президент страны Владимир Зеленский в воскресенье, 5 июля, на праздновании Дня военно-морских сил.
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В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой
В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
Автоспорт
Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма
Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
Москва 24 вчера в 19:48
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Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
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Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери
Российская газета 12:25
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском 09:46
Наука
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Российские ученые выяснили, что является главной причиной развития тяжелой формы COVID-19 и смерти пациентов.
Рамблер 14:39
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович
Павел Прилучный отреагировал на разговоры о его отношениях с Мирославой Карпович.
CT news 10:50
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16
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В Брянской области начали второй этап снятия ограничений
"С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:49
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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В России увеличили дальность поражения электромагнитных пушек до 10 км
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Украине грозит банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Газета.Ru 04:56
Общество
Россия опустилась на четвертое место в рейтинге стран с коронавирусом
В рейтинге стран с коронавирусом Россия опустилась на четвертое место.
Новости Архангельска 29.ru 02:42
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Компания Toyota назвала официальную дату премьеры нового кроссовера Toyota Corolla Cross. Модель будет представлена 9 июля.
Деловое.ТВ 12:03
Происшествия
В Москве задержали женщину, которая угрожала убить своих детей
По информации некоторых СМИ, пьяная женщина угрожала убить себя и своих детей.
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ЦСКА предложил более €8 млн за нападающего Гайча
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Американский город первым в мире узаконил полиаморные отношения
Власти города Сомервилля в американском штате Массачусетс первыми в мире узаконили полиаморные отношения как особый вид партнерства, сообщает CNN.
Афиша Daily 11:37