«Газпром» повысит цену на поставляемый в Болгарию газ с 1 июня
Повышение цен связано с ремонтом газопровода «Турецкий поток», Болгария ищет альтернативные пути поставок. Цены на газ для болгарских потребителей могут вырасти из-за ремонта газопровода «Турецкий поток». Повышение запланировано на 1 июня, газ подорожает на 13%.В источнике
С чего всё началось
София ищет альтернативные пути поставок природного газа в страну на замену топлива, транспортируемого по «Турецкому потоку», сообщает
болгарская газета «Факты».
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Московский Комсомолец07:11