Энергетика

REGNUMREGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах в Московской области.
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Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
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Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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В Новосибирске увеличилось число летальных исходов от коронавируса; за сутки умерли ещё три пациента.
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В результате анализа цен на новые легковые автомобили аналитики выяснили, что стоимость внедорожника Chevrolet Niva, который в ближайшей перспективе будет продаваться под брендом LADA, увеличился.
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