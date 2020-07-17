Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

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