Энергетика
REGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфаксвчера в 13:49
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Хоккей
«Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса
Московский ХК "Спартак" экстренно приостановил сборы в связи из-за вспышки коронавируса в команде.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, вероятно, побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Уголовное дело о клевете в отношении Навального возбудили 2 июля.
RuNews24.ru вчера в 05:53
Футбол
«Спартак» стал победителем чемпионата Москвы
Российская газета вчера в 16:02
Политика
Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края
Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правда вчера в 02:22
Армия и оружие
Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ
Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии. Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room.
Российская газета вчера в 04:57
Общество
Пушков заявил об угасании и потускнении образа США
«От прежних США остался в основном образ, да и тот постепенно гаснет, меркнет и тускнеет», — подчеркнул Пушков.
Lenta.ru 00:58
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия
В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах в Московской области.
ТАСС 00:06
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 06:25
Общество
Скончался лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис
Джон Льюис был известным лидером движения за гражданские права, он проработал в конгрессе более трех десятков лет.
Газета.Ru 01:17
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Культура
Команда Бондарчука завершила съемки сериала «Мастер» в Татарстане
Chelny-biz.ru 16 июля в 00:32
Гаджеты
В Bank of America определили главных бенефициаров пандемии на рынке ПК
Компании Intel и AMD стали главными бенефициарами большого роста спроса на персональные компьютеры, вызванного пандемией, считает аналитик Bank of America Вивек Арья.
ИА Красная Весна 01:30
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Происшествия
Три женщины умерли от коронавируса в Новосибирске за сутки
В Новосибирске увеличилось число летальных исходов от коронавируса; за сутки умерли ещё три пациента.
Сиб.фм 01:48
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru 15 июля в 09:46
Общество
От коронавируса в Волгограде умерла главврач городской больницы
Медики предпринимали все возможные усилия, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, Ирина Гайдук скончалась.
Evo-rus.com 01:46
Политика
Депутат Рады назвал способ спасти Украину
Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Evo-rus.com вчера в 01:08
Здоровье
Диетолог перечислила пять самых вредных для здоровья продуктов
Профиль вчера в 15:36
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Авто
АвтоВАЗ повысил цену внедорожника Chevrolet Niva в РФ
В результате анализа цен на новые легковые автомобили аналитики выяснили, что стоимость внедорожника Chevrolet Niva, который в ближайшей перспективе будет продаваться под брендом LADA, увеличился.
32CARS.ru 02:08
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14