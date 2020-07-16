Энергетика

REGNUMREGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать5,1K

Подробнее о событии

Цена на газ для населения повысится с 1 августа

РИА Новостивчера в 14:14

Цена на газ для населения повысится с 1 августа

Интерфаксвчера в 15:25

ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

Известиявчера в 15:46

Оптовая цена на газ для Московского региона вырастет на 114 руб

РБКвчера в 17:49

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Коммерсантъвчера в 13:52

В России подорожает газ

Газета.Ruвчера в 13:45

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАССвчера в 13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:24, Ашберн
Игры

Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках

3DNews вчера в 02:11
3
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

Пять человек пострадали в крупном ДТП в Липецкой области. Там столкнулись автомобиль «Газель» и рейсовый автобус.
РБК вчера в 22:09
8
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
2K
Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета вчера в 04:22
114
Игры

Авторы Trans-Siberian Railway Simulator показали подготовку поезда

Издательство PlayWay и польская студия Pentacle в новом трейлере симулятора Trans-Siberian Railway Simulator показали фрагменты игрового процесса.
Чемпионат 15 июля в 15:55
1
Шоу-бизнес

Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
Происшествия

В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

RT на русском 01:46
2
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

РБК вчера в 22:51
989
Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
130
Шоу-бизнес

Яну Кошкину назвали новой возлюбленной Гарика Харламова

На шуточном фото Харламов позирует с незнакомкой, грудь которой просто огромного размера.
Live24 вчера в 05:30
33
Происшествия

Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
REGNUM 01:38
9
Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

Evo-rus.com вчера в 03:21
19
Игры

В Epic Games Store началась раздача Torchlight II

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
3
Политика

Владимир Путин оценил масштабы кризиса из-за коронавируса в России

Владимир Путин прокомментировал кризис из-за коронавируса в России.
Дни24 02:08
781
Общество

В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
230
Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
1,2K
Футбол

«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru 00:20
1
Космос

Китайская ракета миссии на Марс доставлена на стартовую площадку

Утром 17 июля «Чанчжэн-5» была установлена на стартовой площадке.
Популярная механика 02:00
1
Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Lenta.ru вчера в 07:23
874
Политика

Конгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»

Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Коммерсантъ вчера в 22:22
33
Общество

Книга племянницы Трампа побила рекорд продаж в США

Simon and Schuster обращает внимание на то, что книга племянницы Трампа побила рекорд, установленный ранее мемуарами бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это происходило: мемуары Белого дома».
Известия вчера в 23:43
Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК вчера в 09:46
134
Армия и оружие

В ДНР ликвидирован наемник из США, входивший в диверсионную группу ВСУ

REGNUM вчера в 14:13
504
Технологии

Разработанная в США вакцина против коронавируса дала иммунный ответ

Экспериментальная вакцина против COVID-19, разработанная компанией из США Moderna, вызвала иммунный ответ у всех добровольцев, которые приняли участие в вакцинации.
Expert.ru 15 июля в 05:27
804
Политика

Мэр Хабаровска Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного Фургала в том, что они делают это за деньги

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного Сергея Фургала в том, что они делают это за деньги.
Эхо Москвы 02:02
1
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Моя Москва.онлайн 00:22
10
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
162
Авто

Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров

Платить пошлину придется только при оформлении сделки купли-продажи автомобиля и лишь в тех случаях, когда собственник хочет оставить за собой номер или покупатель планирует приобрести машину вместе с "красивым" номером.
Новые автомобили вчера в 23:13
52
Шоу-бизнес

Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее подписчице

Вечерняя Москва 00:42
2
Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com вчера в 03:14
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное