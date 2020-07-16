Энергетика
REGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках
3DNews вчера в 02:11
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком
Пять человек пострадали в крупном ДТП в Липецкой области. Там столкнулись автомобиль «Газель» и рейсовый автобус.
РБК вчера в 22:09
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета вчера в 04:22
Игры
Авторы Trans-Siberian Railway Simulator показали подготовку поезда
Издательство PlayWay и польская студия Pentacle в новом трейлере симулятора Trans-Siberian Railway Simulator показали фрагменты игрового процесса.
Чемпионат 15 июля в 15:55
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
RT на русском 01:46
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Яну Кошкину назвали новой возлюбленной Гарика Харламова
На шуточном фото Харламов позирует с незнакомкой, грудь которой просто огромного размера.
Live24 вчера в 05:30
Происшествия
Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара
Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
REGNUM 01:38
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com вчера в 03:21
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Политика
Владимир Путин оценил масштабы кризиса из-за коронавируса в России
Владимир Путин прокомментировал кризис из-за коронавируса в России.
Дни24 02:08
Общество
В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 00:20
Космос
Китайская ракета миссии на Марс доставлена на стартовую площадку
Утром 17 июля «Чанчжэн-5» была установлена на стартовой площадке.
Популярная механика 02:00
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23
Политика
Конгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»
Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
Книга племянницы Трампа побила рекорд продаж в США
Simon and Schuster обращает внимание на то, что книга племянницы Трампа побила рекорд, установленный ранее мемуарами бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это происходило: мемуары Белого дома».
Известия вчера в 23:43
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК вчера в 09:46
Армия и оружие
В ДНР ликвидирован наемник из США, входивший в диверсионную группу ВСУ
REGNUM вчера в 14:13
Технологии
Разработанная в США вакцина против коронавируса дала иммунный ответ
Экспериментальная вакцина против COVID-19, разработанная компанией из США Moderna, вызвала иммунный ответ у всех добровольцев, которые приняли участие в вакцинации.
Expert.ru 15 июля в 05:27
Политика
Мэр Хабаровска Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного Фургала в том, что они делают это за деньги
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного Сергея Фургала в том, что они делают это за деньги.
Эхо Москвы 02:02
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Платить пошлину придется только при оформлении сделки купли-продажи автомобиля и лишь в тех случаях, когда собственник хочет оставить за собой номер или покупатель планирует приобрести машину вместе с "красивым" номером.
Новые автомобили вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее подписчице
Вечерняя Москва 00:42
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com вчера в 03:14