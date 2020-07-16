Энергетика

REGNUMREGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Цена на газ для населения повысится с 1 августа

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ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

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Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

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Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

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Газета.Ruвчера в 13:45

Цена на газ для населения повысится с 1 августа

РИА Новостивчера в 14:14

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАССвчера в 13:16
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Политика

В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.
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Здоровье

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В первую очередь специалисты федеральной службы устанавливали, насколько соответствуют требованиям коечный фонд и качество медицинской помощи больным COVID-2019.
РБК Екатеринбург 01:25
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

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Экономика

Дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос до 147 млрд рублей

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Коммерсантъ вчера в 14:34
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Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
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Здоровье

Еще четыре столичных стационара возобновили прием плановых пациентов

65 процентов московских КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно в спецпроекте mos.ru.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
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Происшествия

Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве

Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Космос

США запустят военную космическую станцию «Падающая звезда»

Lenta.ru вчера в 10:49
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Общество

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Известный в прошлом советский вратарь Анзор Кавазашвили заявил о проблемах с психическим здоровьем у экс-игрока «Спартака» Александра Бубнова.
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Армия и оружие

Разведка США засекла повышенную готовность ПВО Ирана

По данным американской разведки, сегменты противовоздушной обороны Ирана были приведены в состояние повышенной готовности после пожара на атомном объекте в Натанзе и некоторых других событий.
Ридус вчера в 19:15
Происшествия

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РБК вчера в 22:09
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Общество

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Городской совет Эшвилла, Северная Каролина, единогласно принял резолюцию о репарациях афроамериканскому населению за время рабства, сообщает CNN.
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Общество

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Ольга Юмашева, учительница из красноярской школы №32, заявила, что давно хотела сдать предмет, которому учит уже 22 года.
ДЕЛА.ru 00:43
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Футбол

«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

В матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" обыграл "Вильярреал".
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Шоу-бизнес

Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
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В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
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В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
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Общество

В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
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Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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