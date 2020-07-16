Энергетика
REGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.
REGNUM вчера в 18:49
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
Здоровье
В Екатеринбурге осталось менее 10% свободных коек для больных COVID-19
В первую очередь специалисты федеральной службы устанавливали, насколько соответствуют требованиям коечный фонд и качество медицинской помощи больным COVID-2019.
РБК Екатеринбург 01:25
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv 15 июля в 08:12
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Экономика
Дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос до 147 млрд рублей
Сумма накопленного дефицита выросла более чем в десять раз, до 147 млрд руб. Антилидеры: Москва — дефицит 83 млрд руб.; Московская область — 25 млрд руб.; Татарстан — 16 млрд руб.; Свердловская область — 7 млрд руб.; Архангельская область — 3 млрд руб. Издание отмечает, что Москва, Подмосковье, Татарстан и Свердловская область стабильно находятся в десятке лидеров по доходам регионов.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ вчера в 05:24
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
Здоровье
Еще четыре столичных стационара возобновили прием плановых пациентов
65 процентов московских КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно в спецпроекте mos.ru.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
Космос
США запустят военную космическую станцию «Падающая звезда»
Lenta.ru вчера в 10:49
Общество
Кавазашвили поведал о проблемах с психическим здоровьем у Бубнова
Известный в прошлом советский вратарь Анзор Кавазашвили заявил о проблемах с психическим здоровьем у экс-игрока «Спартака» Александра Бубнова.
Евро-футбол.ру вчера в 17:34
Технологии
В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых
Вашингтонский университет представил миниатюрные видеокамеры, которые легко можно установить на спине обычного живого жука.
Goroday.ru вчера в 18:03
Армия и оружие
Разведка США засекла повышенную готовность ПВО Ирана
По данным американской разведки, сегменты противовоздушной обороны Ирана были приведены в состояние повышенной готовности после пожара на атомном объекте в Натанзе и некоторых других событий.
Ридус вчера в 19:15
Общество
Американский Эшвилл принял резолюцию о репарациях афроамериканцам
Городской совет Эшвилла, Северная Каролина, единогласно принял резолюцию о репарациях афроамериканскому населению за время рабства, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Красноярская учительница сдала ЕГЭ по химии
Ольга Юмашева, учительница из красноярской школы №32, заявила, что давно хотела сдать предмет, которому учит уже 22 года.
ДЕЛА.ru 00:43
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче чемпионата Испании
В матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" обыграл "Вильярреал".
Газета.Ru 00:20
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском вчера в 00:55
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество
В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
РИА Новости вчера в 23:12
Армия и оружие
В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном.
ТАСС вчера в 18:28
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com вчера в 03:14