Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Футбол «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии «Челси» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» в полуфинальном матче Кубка Англии. В конце первого тайма Оливье Жиру вывел свою команду вперед.

Футбол Федун отказался комментировать судейство в матче с «Зенитом» Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение о поединке «Спартака» с «Зенитом» в 1\2 финала Кубка России.

Футбол Медведев пожелал «Спартаку» концентрироваться на игре, а не судействе Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев после матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком» (2:1) ответил на жалобы владельца команды соперника Леонида Федуна о судействе. 1

Происшествия Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом. 272

Общество В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является. 25

Общество В Минпросвещения выступили против KPI для учителей Семченко отметил, что за 20 лет проведения ЕГЭ министерство сталкивается с тем, что школы пытаются рейтинговать по итогам госэкзамена. 15

Футбол Малком: одержали победу над сложным соперником Форвард «Зенита» Малком прокомментировал победу в матче полуфинала Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).

Политика Эрдоган посетил собор Святой Софии Президент Турции Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле, где ознакомился с подготовительными работами к первому богослужению после его превращения в мечеть, и поделился в Twitter фотографиями. 17

Политика МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии МИД РФ не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году в Ливии россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены. 5

Футбол АЕК Карреры не пробился в Лигу чемпионов АЕК, набрав 69 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.