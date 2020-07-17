Энергетика

REGNUMREGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности

Известиявчера в 14:43

ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа

Газета.Ruвчера в 13:56

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Коммерсантъ16 июля в 13:52

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

РИА Новостивчера в 02:27

Оптовая цена на газ для Московского региона вырастет на 114 руб

РБК16 июля в 17:49

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа

Интерфаксвчера в 13:49

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАСС16 июля в 13:16
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Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.
РИА Новости 03:09
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Армия и оружие

Военные США преследовали российские броневики в Сирии

Lenta.ru 16 июля в 08:08
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
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Футбол

Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро

Общественная служба новостей 16 июля в 13:08
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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Lenta.ru 04:14
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Армия и оружие

В Карабахе сбили разведывательный азербайджанский беспилотник

ИА Красная Весна 03:10
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Фигурное катание

Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская

В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news 16 июля в 10:56
1
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Общество

Мишустин распорядился учредить День работника транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
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Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Гаджеты

Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1

Компания постепенно расширяет список устройств, для которых доступна новая прошивка.
Evo-rus.com 16 июля в 08:08
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Здоровье

В Башкирии из-за комаров люди заболели опасной болезнью

Как сообщает Роспотребнадзор РБ, в прошлом году в Башкирии диагноз дирофиляриоз врачи поставили трем жителям республики – одному в Бурзянском районе, еще двум - в Уфе.
Молодежная газета (Уфа) 03:22
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Армия и оружие

Sina: В Китае гордятся военным ноу-хау, которое удивило Россию

Актуальные Новости вчера в 02:59
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Игры

Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt

Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
Evo-rus.com вчера в 09:09
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Политика

В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
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Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru вчера в 10:49
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Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

РБК 03:13
Политика

Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды.
РИА Новости вчера в 15:53
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
2,3K
Общество

Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
2
Общество

Еще 3 пациента с коронавирусом скончались в Тульской области

За последние сутки 3 пациента тульских больниц с подтвержденным COVID-19 скончались. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Тульская пресса 03:50
Общество

Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

Американский политик, конгрессмен и лидер движения борцов за гражданские права Джон Льюис умер в возрасте 80 лет.
РБК 02:27
4
Общество

Ко взлому аккаунтов в Twitter причастны хакеры из США и Великобритании

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Twitter могут оштрафовать из-за взлома аккаунтов.
ФедералПресс 01:57
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Музыка

Сергей Дружко «вернулся в YouTube» ролью в клипе про рептилоидов

Источник фото: YouTube Звезда многочисленных «мемов», интернет-шуток, вернулся ролью сыщика, искателя паранормального, в частности рептилоидов, о которых идёт визуальное повествование в клипе.
Pokatim.ru вчера в 08:00
Общество

В России от коронавируса скончались уже 12 247 человек

За сутки в стране выздоровели ещё 7 490 человек (всего 546 863), скончались 124 пациента (всего с начала эпидемии 12 247).
Недвижимость.RU 04:39
Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
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Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
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Технологии

Из-за сбоя в Cloudflare стали недоступны сотни интернет-ресурсов

Cloudflare — это американская компания, которая предоставляет DNS-серверы и доступ к многочисленным ресурсам, а также CDN и защиту от DDoS-атак.
ИА Красная Весна 01:35
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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
10
Как работают Яндекс.Новости?
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