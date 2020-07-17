Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 927

Происшествия СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой. 1,8K

Происшествия При стрельбе на юго-востоке Москвы ранили мужчину На юго-востоке Москвы в ночь на 18 июля произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.

Общество В Хабаровске снова начался митинг в поддержку Фургала В Хабаровске начался седьмой по счету митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении. 2,1K

Общество В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку Критическую отметку превысил уровень воды на ГЭС «Санься» в КНР. Отметка превышена на 12 метров из-за беспрерывных и сильных дождей.

Политика Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса. 19

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства. 9

Футбол Роман Широков: «Я предложил Федуну хэштег #ИграйтеКакЗенит» В преддверии матча «Зенита» и «Спартака» на Радио Зенит выступил знаменитый полузащитник обеих команд, а также сборной России Роман Широков.

Политика ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2» Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 9

Происшествия Четыре человека в КБР пострадали при взрыве газа в жилом доме В результате взрыва газа в жилом доме Кабардино-Балкарской Республики пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Политика Депутат Рады назвал способ спасти Украину Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. 203

Происшествия В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах в Московской области.

Экономика S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. 12

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны» Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов. 16

Кино Создатели «Мстителей» снимут самый масштабный фильм в истории Netflix Режиссеры Энтони и Джо Руссо, работавшие над картиной «Мстители: Финал» воссоединятся с исполнившим в фильме роль Капитана Америки Крисом Эвансом в рамках проекта нового фильма Netflix. 2

Гаджеты В Индии почти вдвое упали поставки смартфонов Нью-Дели, 18 июля 2020, 09:31 — REGNUM Поставки смартфонов в Индии во втором квартале 2020 года упали на 48% в годовом исчислении.