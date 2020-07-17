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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.В источнике
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РИА Новости

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

РИА Новости02:27
Известия

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности

Известия14:43
Газета.Ru

ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа

Газета.Ru13:56
RT на русском

Эксперт прокомментировал изменение цен на газ для населения

RT на русском10:02
Интерфакс

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа

Интерфакс13:49
Коммерсантъ

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Коммерсантъвчера в 13:52
ТАСС

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАССвчера в 13:16
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»

В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»

Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости13:06
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Симоньян рассказала, как её домогались

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян на волне признаний и обвинений в домогательствах, захвативших в последнее время рунет, решила, что пришло и её время рассказать о своём опыте.
SM News11:32

Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

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РИА Новости13:58
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