Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
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Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.В источнике
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