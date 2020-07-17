Энергетика
REGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфаксвчера в 13:49
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Общество
Жители Владивостока провели акцию в поддержку Фургала
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
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Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
Компания постепенно расширяет список устройств, для которых доступна новая прошивка.
Evo-rus.com 16 июля в 08:08
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В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
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Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
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ProstoProSport вчера в 04:38
Общество
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Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Политика
Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19.
Российская газета вчера в 21:35
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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
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РИА Новости вчера в 13:45
Общество
Собянин рассказал о графике переселения по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сроки переселения в новые дома участников программы реновации в столице будут объявлены до конца 2020 года.
RT на русском вчера в 19:03
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Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Общество
ВОЗ выявила рекордное число случаев коронавируса за сутки
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост случаев CoViD-19 в мире, за минувшие сутки в мире болезнь обнаружена у 237 743 человек.
Life.ru вчера в 16:41
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о превосходстве США в ядерной сфере
Соединенные Штаты имеют превосходство в ядерной сфере и в будущем намерены его сохранить.
Профиль вчера в 17:29
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Политика
На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы
Сам задержанный утверждает, что медали предназначались для харьковских ветеранов войны. В СБУ подтвердили факт изъятия медалей.
Общественная служба новостей вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о попытках вернуть изъятую за долги квартиру
Lenta.ru вчера в 22:20
Экономика
РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru вчера в 06:53
Наука
Обнаружен алгоритм снижения рака легких
Было обнаружено, что антагонист TLR7 и TLR8 снижает рост опухоли и многократно увеличивает продолжительность жизни больных животных.
Rusargument вчера в 16:29
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
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Происшествия
Украинские контрабандисты сбрасывали сигареты на парашютах
Венгерские пограничники задержали шестерых граждан Украины, которые в темное время суток сбрасывали на территории страны пачки сигарет, перевозя их на самолете или дельтаплане.
Lenta.ru вчера в 23:37
Общество
Герой СССР рассказал о шоке астронавтов НАСА от «космического туалета»
РИА Новости вчера в 08:09
Общество
«Роскосмос» представит программу создания конкурента Starlink
Окончательная программа создания спутниковой системы "Сфера" с учетом всех замечаний будет внесена на утверждение правительства в следующем месяце, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости вчера в 20:12
Наука
Радий Хабиров поздравил моторостроителей
Глава республики Радий Хабиров написал на свой страничке в соцсети о 95-летии, которое отмечает сегодня УМПО.
Общественная электронная газета вчера в 10:33
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
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Общество
На границах Кузбасса вновь начнут работать пропускные посты
Работа пропускных постов возобновится после поступления соответствующего приказа.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 22:29
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Армия и оружие
Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия вчера в 11:06
Футбол
РФС оштрафовал Медведева на 200 тыс. рублей за шутку о «Спартаке»
Комитет по этике российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора санкт-петербургского "Зенита" Александра Медведева на 200 тысяч рублей за высказывания о московском "Спартаке".
МК-Спорт вчера в 10:05