Энергетика
Газета.RuЦена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.
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Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
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Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Космос
Астронавты Кэссиди и Бенкен вернулись на МКС после выхода в космос
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки
В коллекции появится немало новинок, включая даже изображения матрешки.
Astera 11:39
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса.
Коммерсантъ 10:31
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Piter.tv 06:21
Общество
Собянин оценил идею закрыть Москву из-за коронавируса
В Москве не боятся завоза инфекции жителями других регионов, поэтому закрывать город для туристов не планируется.
Lenta.ru 12:21
Футбол
Владимир Обухов: «Голы „Спартаку“ праздновать не буду, лучше бы ЦСКА три забил»
Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов рассказал об отношении к московскому «Спартаку», воспитанником которого он является.
Матч ТВ 11:49
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
«Сегодня представители Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол внесли законопроект, который вводит санкции против властей Турции за закупку ими систем противоракетной обороны С-400 у Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Известия 12:38
Общество
Строители «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Напомним, сегодня утром, 17 июля, несколько сотен рабочих, завершающих строительство «Лахта Центра», объявили забастовку, потребовав от компании-работодателя выплаты зарплаты за предыдущие месяцы.
Коммерсантъ 11:39
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной сравнивают с юной Моникой Беллуччи
7Дней.ру вчера в 14:00
Здоровье
Воронежцы смогут сдать тесты на коронавирус на улице
В Воронеже тесты на коронавирус начали брать в специальных модулях, которые расположены во дворе областного диагностического центра по ул. Кирова.
Обозреватель Врн 09:29
Общество
Найден новый симптом коронавируса, появляющийся раньше других
Испанские ученые выявили симптом, появляющийся при заболевании COVID-19 раньше других.
Вести.Ru 12:35
Здоровье
Минздрав назвал медицину в Санкт-Петербурге одной из лучших в России
Санкт-Петербург посетил заместитель Министра здравоохранения Олег Гриднев, который остался более чем доволен уровнем медицины в Северной столице в нелегкое время пандемии коронавируса.
КП - Санкт-Петербург 12:51
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Ubisoft показала дебютные скриншоты Prince of Persia: The Dagger of Time.
Игромания.ру 10:48
Путешествия
Стало известно о не помещающихся на пляжах Сочи туристах
Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах.
Lenta.ru вчера в 22:32
Автоспорт
Марио Изола: Уик-энд обещает быть интригующим
Скорее всего, в субботу тоже будет мокро, а воскресная гонка может пройти под дождём.
F1news.ru 12:08
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%, следует из данных Росстата.
ТАСС 12:08
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
Игромания.ру 15 июля в 07:43
Происшествия
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Автомобиль получил 2-уровневую головную оптику на светодиодах и массивную решетку радиатора в форме 8-угольника.
Evo-rus.com 06:34
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 06:38
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Гранлундом
Как сообщили в уфимском клубе, контракт с 27-летним финским хоккеистом рассчитан на два сезона.
Metaratings 09:38
Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Подмосковье Сегодня 12:55
Автоспорт
Даниил Квят: «В дождевых условиях не удалось заставить шины работать»
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги первых тренировочных сессий в Венгрии.
Sports.ru 12:43
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23