Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.
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Эксперт прокомментировал изменение цен на газ для населения

RT на русском10:02

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Газета.Ru02:43

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАССвчера в 13:16

Цена на газ для населения повысится с 1 августа

Интерфаксвчера в 15:25

ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

Известиявчера в 15:46

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Коммерсантъвчера в 13:52

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

РИА Новости02:27
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Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов рассказал об отношении к московскому «Спартаку», воспитанником которого он является.
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Дочь Любови Толкалиной сравнивают с юной Моникой Беллуччи

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В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

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