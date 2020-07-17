Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Политика ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России "Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС. 178

Общество Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными. 622

Происшествия Прошли прения по делу о гибели президента компании Total Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса.

Общество Собянин оценил идею закрыть Москву из-за коронавируса В Москве не боятся завоза инфекции жителями других регионов, поэтому закрывать город для туристов не планируется. 119

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 2,9K

Политика В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400 «Сегодня представители Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол внесли законопроект, который вводит санкции против властей Турции за закупку ими систем противоракетной обороны С-400 у Российской Федерации», — говорится в сообщении. 3

Здоровье Воронежцы смогут сдать тесты на коронавирус на улице В Воронеже тесты на коронавирус начали брать в специальных модулях, которые расположены во дворе областного диагностического центра по ул. Кирова. 4

Автоспорт Марио Изола: Уик-энд обещает быть интригующим Скорее всего, в субботу тоже будет мокро, а воскресная гонка может пройти под дождём.

Экономика Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%, следует из данных Росстата. 26

Авто Nissan представил самый маленький кроссовер Автомобиль получил 2-уровневую головную оптику на светодиодах и массивную решетку радиатора в форме 8-угольника. 14

Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 413

Хоккей «Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Гранлундом Как сообщили в уфимском клубе, контракт с 27-летним финским хоккеистом рассчитан на два сезона.