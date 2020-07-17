Энергетика
REGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить9,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа
Газета.Ru17 июля в 13:56
Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфакс17 июля в 13:49
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Спорт
Глава РУСАДА заявил, что не собирается заканчивать жизнь самоубийством
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подчеркнул, что любит жизнь и не собирается заканчивать ее самоубийством, передает Газета.ru.
РИАМО 06:48
Политика
Профессор: Ющенко мог заразить Путина и других глав стран опасной болезнью
Специалист сделал вывод, что бывший президент Украины мог передать «ленивую смерть» и другим лидерам и ключевым политикам ряда стран, с которыми он контактировал, уточняет «Царьград».
News.ru 07:02
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Единоборства
Ибрагимов нокаутом на 45-й секунде проиграл Долидзе на турнире UFC
На 45-й секунде первого раунда Долидзе нанёс по лицу противника мощный удар коленом, от которого Ибрагимов не смог оправиться.
Metaratings 01:39
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число зараженных COVID
По данным оперативного штаба, к 14 июля в России за сутки выявили 6248 заболевших, что стало минимальным значением с 29 апреля (тогда зарегистрировали 5841 новый случай).
РБК 04:12
Технологии
Бета-тестирование прошивки 8.00 для PlayStation 4 – Sony начала рассылать приглашения
Несколько владельцев PlayStation 4 получили приглашение на участие в закрытом бета-тестировании системного обновления под номером 8.00.
Srnsk вчера в 21:23
Авто
«Известия» назвали самые ожидаемые новинки на российском авторынке
Несмотря на «коронавирусный» кризис, российские автопроизводители продолжают работать «не покладая рук», чтобы уже скоро порадовать нас очередной порцией новинок.
Автоновости дня 06:30
Шоу-бизнес
Актёру Василию Ливанову исполнилось 85 лет
Vologda-poisk.ru 06:13
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Российская газета 05:43
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Общество
Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику
Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является.
Lenta.ru 06:26
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
Происшествия
На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова
Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 06:23
Здоровье
Два человека за сутки скончались от коронавируса в Кировской области
По данным на утро 18 июля выявили 51 человека с COVID-19 и симптомами заболевания. Общее число заражение выросло до 4157.
Эхо Москвы в Кирове вчера в 03:27
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РБК 05:14
Здоровье
Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Российская газета 02:32
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru вчера в 08:21
Общество
Минюст предложил обязать НКО публиковать отчеты о трате пожертвований
Минюст разработал проект приказа, обязывающий некоммерческие организации (НКО) публиковать отчеты об использовании собранных средств.
Коммерсантъ 07:07
Политика
ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»
Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Национальная служба новостей вчера в 06:00
Футбол
«Локомотив» заплатит за 18-летнего Джалолиддинова почти миллион евро
Джалолиддинов в восьми матчах за свою команду в нынешнем сезоне забил один мяч.
ODDS.ru 07:04
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце взяла интервью о разводе у собственных детей
Сегодня в Сети появился анонс интервью, в котором дочь и сын актеров расскажут об отношениях с родителями.
StarHit.ru 06:30
Футбол
Стоичков: «„Барселона“ потратила миллиард евро и не получила ничего»
«Барселона» потратила миллиард евро и не получила ничего.
Sport24.ru 06:45
Общество
Девять липецких выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ЕГЭ по русскому языку 6 июля написали 4736 выпускников Липецкой области.
Gorod48 05:50