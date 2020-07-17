Энергетика
REGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфакс17 июля в 13:49
ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа
Газета.Ru17 июля в 13:56
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Космос
Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры
ToDay News Ufa 07:59
Игры
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt по качеству геймплея и рейтингам у игроков.
Дни24 17 июля в 04:35
Общество
Путин распорядился провести юридический форум в Петербурге в 2021 году
Президент Владимир Путин распорядился провести Петербургский международный юридический форум в мае 2021 года.
РБК 09:32
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Футбол
Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов заявил, что покидает команду, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 10:27
Шоу-бизнес
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенного в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае быстрого потенциального покупателя Хштоян готовс сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания вчера в 11:20
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
Мой Брянск 17 июля в 16:50
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»
Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
Lenta.ru 00:58
Политика
Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде
Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде в воскресенье.
Известия 09:11
Происшествия
Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города
Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье.
Интерфакс 10:10
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Происшествия
В Екатеринбурге при пожаре на складе пострадал человек
Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Екатеринбурге на площади 100 квадратных метров, один человек пострадал, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.
РИА Новости 10:12
Политика
Премьер Чехии допустил отсутствие итогового соглашения на саммите ЕС
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, представляющий страну на проходящем в воскресенье внеплановом саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе, заявил, что не исключает возможности, что его участникам не удастся достичь соглашения.
Известия 06:13
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета 17 июля в 23:05
Армия и оружие
Forbes: НАТО потеряла российскую подлодку в Ла-Манше
Военные Великобритании потеряли российскую подлодку «Краснодар», которую ранее зафиксировали в районе пролива Ла-Манш.
News.ru 06:58
Игры
С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах
Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна вчера в 16:51
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Происшествия
В Подмосковье нашли тело женщины в чемодане
СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела пожилой женщины в чемодане в лесополосе в Московской области.
BFM.ru 09:51
Происшествия
СКР объявил в розыск основного фигуранта дела о торговле детьми
Москва, 19 июля 2020, 16:58 — REGNUM Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, юриста Константина Свитнева.
REGNUM 09:58
Происшествия
Не менее 12 человек пострадали при стрельбе в Иллинойсе
Как минимум 12 человек пострадали в результате стрельбы, устроенной неизвестным в американском городе Пеория (штат Иллинойс).
Российская газета 10:22
Политика
Трамп о протестах: «Мы пытаемся помочь Портленду»
Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.
REGNUM 09:56
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном суточном приросте случаев коронавируса COVID-19 в мире - 259 848.
Газета.Ru 03:29