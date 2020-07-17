Энергетика
REGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфаксвчера в 13:49
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Экономика
РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru вчера в 06:53
Наука
Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом
Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
МонаВиста вчера в 11:29
Политика
Экс-депутат Рады рассказал об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина уже "отказалась" от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости 18:44
Футбол
«Милан» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу
"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС Спорт 17:48
Армия и оружие
Пашинян счел нужным выйти из «круговорота» обвинений с Азербайджаном
Говоря о продолжающемся конфликте с Азербайджаном, Пашинян заявил о необходимости «выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях режима прекращения огня».
РБК 16:16
Происшествия
Погиб руководитель ООО «ЭкоТек» Андрей Функ
Информацию о гибели в результате бытовой травмы (удар электротоком) подтвердили близкие Андрея Ивановича.
КузПресс 12:03
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости 18:05
Экономика
Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия вчера в 15:13
Наука
Британские ученые выделили шесть форм коронавируса
Газета.Ru 16:56
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 20:42
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Космос
Новая экологическая экспертиза может отложить запуск сверхтяжёлой ракеты SpaceX Super Heavy на годы
SpaceX / YouTube Для этого компании необходимо пройти новую экологическую экспертизу в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), так как утверждённым FAA в 2014 году планом был предусмотрен запуск Starship с помощью ракет Falcon 9 и Falcon Heavy.
3DNews 04:47
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 19:50
Технологии
Эксперт рассказал, когда в РФ заработают eSIM карты
Замена обычных сим-карт на виртуальные eSIM приобретёт в России массовый характер лишь тогда, когда государство найдёт способ обеспечить идентификацию пользователей и контроль за их действиями.
News.ru 20:06
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
Общество
В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло на 28,5 тысячи, скончались более 920 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 18:56
Политика
Белый дом США пытается отказать в финансовой помощи регионам — WP
Вашингтон, 19 июля 2020, 02:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа пытается заблокировать выделение финансов штатам в рамках пакета помощи для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 19:13
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Evo-rus.com вчера в 01:08
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Политика
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
Автоспорт
Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии
RT на русском 13:47
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Армия и оружие
Пехота Южного военного округа совершила марш по Кавказу на лошадях
Марш на лошадях по перевалам Кавказа совершили военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в рамках внезапных учений, заявил 18 июля начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев журналистам.
ИА Красная Весна 11:46
Экономика
В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР
Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
Государственные Вести вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
Происшествия
В Москве на Пушкинской площади задержали четырех активистов
На Пушкинской площади в Москве задержали четырех активистов, стоявших в одиночных пикетах, сообщают «МБХ медиа» и «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 14:48