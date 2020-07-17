Энергетика

REGNUMREGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать7,1K

Подробнее о событии

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности

Известиявчера в 14:43

ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа

Газета.Ruвчера в 13:56

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Коммерсантъ16 июля в 13:52

Эксперт прокомментировал изменение цен на газ для населения

RT на русскомвчера в 10:02

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

РИА Новостивчера в 02:27

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа

Интерфаксвчера в 13:49

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАСС16 июля в 13:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:16, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
52
Общество

Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности

Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги.
Национальная служба новостей вчера в 05:33
125
Экономика

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Вести.Ru вчера в 05:24
121
Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
552
Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
26
Фигурное катание

Фигуристка Александровская погибла в Москве

Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ 06:27
90
Армия и оружие

Гиперзвуковая «супер-пупер» ракета США не смогла обойти «Авангард»

Дни24 06:39
2
Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
9
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
735
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят совместный альбом

Lenta.ru 03:28
3
Общество

Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами

Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили РИА Новости в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.
РИА Новости 05:04
11
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
7
Политика

В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

RT на русском 00:59
158
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
1,9K
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
40
Происшествия

Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку

Двадцатиметровое судно затопило в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщает МЧС по области.
РИА Новости 06:11
7
Происшествия

В Севастополе скончался шестой пациент с коронавирусом

Севастополь, 18 июля 2020, 12:03 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 18 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM 05:03
1
Общество

В России выявили 6234 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:52
Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
21
Армия и оружие

В Армении заявили о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном

Известия вчера в 10:28
6
Армия и оружие

«Наши ВС разрушили миф Баку»: Пашинян предлагает создать систему мониторинга на границе

Минобороны Армении оценило эффективность применения Азербайджаном ударных БПЛА >> 18 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с руководящим составом Минобороны и ВС – министром обороны Давидом Тонояном и начальником Генштаба ВС, генерал-лейтенантом Оником Гаспаряном.
Sputnik Армения 06:37
Армия и оружие

В Нагорном Карабахе заявили о сбитом беспилотнике Азербайджана

RuNews24.ru 05:07
1
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 13:10
75
Шоу-бизнес

Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news вчера в 14:23
57
Общество

Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС 03:18
155
Шоу-бизнес

Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом

NewInform вчера в 13:27
8
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Evo-rus.com вчера в 03:27
244
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
2,3K
Политика

Посол Азербайджана обвинил Армению в попытке втянуть Россию в конфликт

Ереван пытается вовлечь Россию и страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в конфликт с Азербайджаном.
Телеканал 360° 04:12
11
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
133
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное