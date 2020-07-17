Энергетика
REGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфаксвчера в 13:49
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Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Общество
Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности
Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги.
Национальная служба новостей вчера в 05:33
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru вчера в 05:24
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ 06:27
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Общество
Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами
Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили РИА Новости в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.
РИА Новости 05:04
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
RT на русском 00:59
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Происшествия
Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку
Двадцатиметровое судно затопило в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщает МЧС по области.
РИА Новости 06:11
Происшествия
В Севастополе скончался шестой пациент с коронавирусом
Севастополь, 18 июля 2020, 12:03 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 18 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM 05:03
Общество
В России выявили 6234 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:52
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Армия и оружие
В Армении заявили о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном
Известия вчера в 10:28
Армия и оружие
«Наши ВС разрушили миф Баку»: Пашинян предлагает создать систему мониторинга на границе
Минобороны Армении оценило эффективность применения Азербайджаном ударных БПЛА >> 18 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с руководящим составом Минобороны и ВС – министром обороны Давидом Тонояном и начальником Генштаба ВС, генерал-лейтенантом Оником Гаспаряном.
Sputnik Армения 06:37
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news вчера в 14:23
Общество
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС 03:18
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform вчера в 13:27
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Evo-rus.com вчера в 03:27
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Политика
Посол Азербайджана обвинил Армению в попытке втянуть Россию в конфликт
Ереван пытается вовлечь Россию и страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в конфликт с Азербайджаном.
Телеканал 360° 04:12
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51