Энергетика
REGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа
Газета.Ru17 июля в 13:56
Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфакс17 июля в 13:49
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В Канаде расследуют осквернение памятника дивизии СС «Галичина»
DixiNews вчера в 03:48
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«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
Лондонский "Челси" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" в матче 1/2 финала Кубка Англии.
Газета.Ru 15:06
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико стал давать показания следствию после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на выборы главы государства.
Взгляд.ру 14:59
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 17 июля в 12:06
Происшествия
На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова
"По предварительным данным, преступник, совершив убийство, расчленил тело жертвы, упаковал в полиэтиленовые пакеты и оставил на пустыре недалеко от берега реки Волги", — сообщила Рудник.
РИА Новости 06:23
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
В интервью Fox News в ходе обсуждения возможного переименования баз господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга».
Коммерсантъ 14:58
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Футбол
Семак поблагодарил «Спартак» за самоотдачу после матча Кубка России
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отдал должное сопернику после полуфинального матча Кубка России со «Спартаком» (2:1).
RT на русском 15:24
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина прогнозирует, что в августе погода на территории страны будет соответствовать климатической норме или превышать ее.
Дни.ру 17 июля в 06:47
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 17 июля в 09:56
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции «не под женщину»
Моя Москва.онлайн 12:15
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
Происшествия
Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга
Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:53
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия 14:08
Общество
Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах
Российское правительство планирует начать выплаты специальных субсидий гражданам, которые отдыхают в пределах РФ.
Рамблер 10:18
Общество
Фрески в Айя-Софии закроют шторами на время мусульманских молитв
Христианские мозаики и фрески в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле будут закрыты шторами во время мусульманских молитв, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
РИА Новости 15:12
Общество
В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
РБК 09:16
Общество
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 15:04
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера
Российская газета 09:52
Космос
Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы 16 июля в 02:59
Автоспорт
Haas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место
Если для Романа Грожана наказание почти ни на что не повлияло – он опустился с пятнадцатого места на шестнадцатое, то для Кевина Магнуссена штраф оказался болезненным.
F1news.ru 14:21
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
Авто
У рамного внедорожника Haval H9 для России появится «бюджетная» версия
Российский офис Haval подтвердил, что у рамного внедорожника H9 появится «бюджетная» пятиместная версия, лишённая некоторых опций.
Motor 15:22
Футбол
Экс-игрок «Рубина» решил выступать за сборную Армении по футболу
Татар-информ вчера в 10:44
Экономика
Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК 13:57
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36