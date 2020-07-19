Энергетика
МР7.руГаз для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%
В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.
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Оптовые цены на газ Газпрома для промышленности с 1 августа 2020 г. повысятся на 3%
Neftegaz.ruвчера в 11:28
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По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
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РБК 13:56
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В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
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Потенциально опасен: 24 июля к Земле приблизится гигантский астероид
В НАСА отметили, что длина астроида 2020 ND составляет 170 метров и он приблизится к Земле на расстояние в 0,034 астрономических единицы (5 086 328 км).
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Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
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Торговцы из Азербайджана пригрозили оставить петербуржцев без армянских абрикосов на фоне развивающегося конфликта между странами из-за Нагорного Карабаха, пишет 47 News.
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Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
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Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
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Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства.
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Футбол
По итогам матча с «Зенитом» «Спартак» обратился в судейский комитет
«Красно-белые» просят дать оценку работе арбитров на матче полуфинала Олимп Кубка России с «Зенитом».
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Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
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В Екатеринбурге на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки
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