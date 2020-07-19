Энергетика

МР7.руМР7.руГаз для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%

В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.
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Цена на газ в Петербурге и Ленобласти вырастут с 1 августа

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
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Названы последствия деноминации рубля для России

Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия.
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Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

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Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

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Происшествия

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По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
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Ранее из-за вспышки коронавируса в краснодарской команде был отменен матч 29-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи».
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«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США

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Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
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В НАСА отметили, что длина астроида 2020 ND составляет 170 метров и он приблизится к Земле на расстояние в 0,034 астрономических единицы (5 086 328 км).
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Напомним, 19 июля шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец «Портер» типа «Орли Берк» примет участие в учениях Sea Breeze — 2020 совместно с вооруженными силами Украины.
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Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Торговцы из Азербайджана пригрозили оставить петербуржцев без армянских абрикосов на фоне развивающегося конфликта между странами из-за Нагорного Карабаха, пишет 47 News.
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МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
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СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
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В Волгоградской области фиксируют рост завозных случаев коронавируса

На совещании оперативного штаба 20 июля отметили, что в регионе снова начали фиксировать рост завозных случаев, сообщает пресс-служба администрации области.
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Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

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По итогам матча с «Зенитом» «Спартак» обратился в судейский комитет

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90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
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