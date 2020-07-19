Энергетика
МР7.руГаз для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%
В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.
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Оптовые цены на газ Газпрома для промышленности с 1 августа 2020 г. повысятся на 3%
Neftegaz.ruвчера в 11:28
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Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал трудовую победу над московским «Спартаком» 2:1 и вышел в финал Олимп Кубка России, где встретится с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге 25 июля, передает tvbrics.com.
TV BRICS 04:49
Происшествия
Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки
По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru 13:29
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Политика
Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Соединенном Королевстве
Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве экс-главу МИД Вадима Пристайко, говорится в указе, опубликованном на сайте президента в понедельник.
РИА Новости 15:29
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Японская компания Sony планирует выпустить God of War на ПК в августе.
Evo-rus.com вчера в 13:50
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Футбол
«Химки» примут окончательное решение по РПЛ в среду
Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков заявил, что окончательное решение станет известно в среду.
Sports.ru 13:24
Политика
США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат.
Ведомости 12:23
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
Происшествия
ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Абхазия назвала условие приема туристов из России
В Абхазии прием туристов в любых объектах размещения производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рекомендации санитарно-эпидемиологической службы республики.
Rambler News Service 15:15
Политика
Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 07:03
Экономика
Глава ДНР анонсировал новое повышение зарплат и пенсий
Власти Донецкой Народной Республики с 1 января 2021 года повысят пенсии и зарплаты бюджетникам. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
ИА Новороссия 14:47
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 14:07
Футбол
Зидан и Лопетеги признаны лучшими тренерами Примеры в сезоне-2019/20
Лучший бомбардир чемпионата – Лионель Месси (" Барселона", 25 голов); Лучший бомбардир чемпионата среди испанцев – Жерар Морено (" Вильярреал", 18 голов); Лучший вратарь – Тибо Куртуа (" Реал"); Лучший тренер сезона – Зинедин Зидан (" Реал"), Хулен Лопетеги (" Севилья").
Soccer.ru 14:35
Шоу-бизнес
Пелагея получала угрозы перед судом с Телегиным
По словам близкой подруги певицы Пелагеи, перед судом по делу о бракоразводном процессе с хоккеистом Иваном Телегиным артистка начала получать анонимные угрозы, а сам спортсмен якобы был болен коронавирусной инфекцией, когда требовал встречи во время самоизоляции.
Газета.Ru 13:16
Энергетика
Бензин Аи-92 в России с 13 по 17 июля подорожал на 5 копеек
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 июля 2020 года выросли на 5 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,33 руб. за л.
ТАСС 03:55
Политика
Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна выходит из соглашения об экстрадиции с Гонконгом на неопределенный срок, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
Армия и оружие
В России заложили две подлодки с гиперзвуковым оружием
На «Севмаше» заложили две атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М». Они будут вооружены гиперзвуковым оружием.
Северпост 13:58
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» склоняется к приобретению Аке вместо Шкриньяра
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобритения защитника «Борнмута» Натана Аке, сообщает Express.
Спорт-Экспресс вчера в 16:42
Футбол
«Сельта» не станет выкупать права на форварда «Локомотива» Смолова
Виго, Испания, 20 июля 2020, 21:47 — REGNUM Нападающий «Сельты» российский нападающий Федор Смолов не останется в чемпионате Испании по окончанию арендного соглашения с командой из «Виго», информирует портал EFE.
REGNUM 14:47
Финансы
Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро
Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти.
Интерфакс 13:06
Технологии
Дизайн Windows 10 ждут кардинальные изменения. Microsoft показала меню «Пуск» со скруглёнными углами
Компания Microsoft продолжает экспериментировать с меню «Пуск» в Windows 10.
iXBT.com 14:14
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку в небе над Дамаском
"Системы ПВО отразили атаку вражеских объектов в небе над Дамаском", - сообщает агентство. Какого рода была атака, не уточняется.
РИА Новости 15:23