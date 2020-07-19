В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.

Газ для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%

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