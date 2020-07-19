Энергетика
МР7.руГаз для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%
В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.
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Оптовые цены на газ Газпрома для промышленности с 1 августа 2020 г. повысятся на 3%
Neftegaz.ruвчера в 11:28
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Экономика
«Магнит» запустит новую сеть магазинов
В июле один из крупнейших продовольственных ретейлеров ГК «Магнит» открыл три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена», рассказал в интервью РБК Ян Дюннинг, президент и гендиректор компании.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Тата Бондарчук показала своего бойфренда
В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Фигурантка дела «Нового величия» Павликова подала иск к государству
Московский Комсомолец 15:53
Армия и оружие
SpaceX запустила ракету со спутником связи для военных Южной Кореи
По просьбе южнокорейской стороны SpaceX не станет показывать спутник. Компания не приводит какой-либо информации относительно Anasis-II.
ТАСС 17:37
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке.
РБК 18:20
Общество
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей по версии Forbes
Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные рейтинга Forbes от 21 июля.
Известия 18:18
Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня 08:35
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Культура
Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября
Агентство Москва 06:43
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом
Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом.
Lenta.ru 18:11
Общество
Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 17:01
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис вышла замуж в старом платье королевы Елизаветы II
Принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II и дочь герцога Йоркского Эндрю, в минувшую пятницу вышла замуж за Эдоардо Моцци, наследника итальянского магната.
Газета Кемерова вчера в 09:00
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 17:58
Общество
СМИ: Трансгендерной активистке назначили 14 суток ареста, ее отвезут в мужской спецприемник
Тверской районный суд Москвы признал виновной трансгендерную активистку Полину по статье о повторном нарушении правил участия в акции, сообщил «ОВД-Инфо» юрист Константин Бойков.
Росбалт 15:03
Происшествия
В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
REGNUM 10:41
Космос
Астрофизики поймали сигнал, шедший до Земли 10 миллиардов лет
Как сообщает ToDay News Ufa, запустивший сигнал гамма-всплеск случился всего через 3,8 миллиарда лет после того, как произошел Большой взрыв.
ToDay News Ufa 17 июля в 16:42
Экономика
Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК вчера в 13:57
Общество
Опрос: треть россиян предпочли бы голосовать через интернет
Треть россиян отдали бы предпочтение электронной форме голосования после его масштабного тестирования в ходе плебисцита по поправкам в конституцию и число сторонников интернет-голосования будет расти.
ТАСС 17:09
Общество
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Космос
Объявлены победители конкурса «Дорогая, я уменьшил полезную нагрузку NASA»
NASA собирается использовать полученные идеи для миссии «Артемида», которая запланирована на 2024 год.
Naked Science 17 июля в 05:05
Политика
В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появились сотни комментариев с критикой
В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
Дождь 15:36
Происшествия
Под Днепропетровском ЗИЛ ВСУ протаранил легковое авто — погибли взрослый и ребенок
Водитель ЗИЛа ВСУ, ехавший в колонне военной техники, столкнулся с легковой машиной. В результате погибли шофёр легковушки и пассажир.
ИА Новороссия 11:20
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Общество
Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России
Начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич сообщил изданию «Красная звезда» о завершении клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Live24 08:17
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Глава китайского МИДа Ван И раскритиковал внешнюю политику США во время телефонной беседы со своим коллегой Сергеем Лавровым.
Деловое.ТВ 18 июля в 04:29
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18