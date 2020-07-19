Энергетика

МР7.руМР7.руГаз для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%

В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Приказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

Известия05:04

Газ дорожает в России. С 1 августа стоимость повысится на 3%

LentaChel.ruвчера в 04:16

Оптовые цены на газ Газпрома для промышленности с 1 августа 2020 г. повысятся на 3%

Neftegaz.ruвчера в 11:28

Волгоградцев предупредили об изменении цен на газ с 1 августа

Волгоградская правдавчера в 10:18

С 1 августа россиянам поднимут стоимость газа на 3%

СОРОКАвчера в 08:55

Стало известно о подорожании газа в Тверской области

Все о Твери и Тверской областивчера в 06:38

Все внутренние цены на газ вырастут на 3%

ПРАЙМ03:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Экономика

«Магнит» запустит новую сеть магазинов

В июле один из крупнейших продовольственных ретейлеров ГК «Магнит» открыл три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена», рассказал в интервью РБК Ян Дюннинг, президент и гендиректор компании.
РБК 17:00
8
Наука

Раковины морских улиток вдохновили ученых на «неразрезаемый» материал

ТАСС Наука 09:02
1
Шоу-бизнес

Тата Бондарчук показала своего бойфренда

В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
7
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
3,5K
Общество

Фигурантка дела «Нового величия» Павликова подала иск к государству

Московский Комсомолец 15:53
1
Армия и оружие

SpaceX запустила ракету со спутником связи для военных Южной Кореи

По просьбе южнокорейской стороны SpaceX не станет показывать спутник. Компания не приводит какой-либо информации относительно Anasis-II.
ТАСС 17:37
Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке.
РБК 18:20
244
Общество

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей по версии Forbes

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные рейтинга Forbes от 21 июля.
Известия 18:18
4
Авто

Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке

Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня 08:35
194
Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
936
Культура

Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября

Агентство Москва 06:43
2
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
489
Политика

Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом

Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом.
Lenta.ru 18:11
Общество

Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 17:01
Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис вышла замуж в старом платье королевы Елизаветы II

Принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II и дочь герцога Йоркского Эндрю, в минувшую пятницу вышла замуж за Эдоардо Моцци, наследника итальянского магната.
Газета Кемерова вчера в 09:00
7
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 17:58
261
Общество

СМИ: Трансгендерной активистке назначили 14 суток ареста, ее отвезут в мужской спецприемник

Тверской районный суд Москвы признал виновной трансгендерную активистку Полину по статье о повторном нарушении правил участия в акции, сообщил «ОВД-Инфо» юрист Константин Бойков.
Росбалт 15:03
3
Происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
REGNUM 10:41
4
Космос

Астрофизики поймали сигнал, шедший до Земли 10 миллиардов лет

Как сообщает ToDay News Ufa, запустивший сигнал гамма-всплеск случился всего через 3,8 миллиарда лет после того, как произошел Большой взрыв.
ToDay News Ufa 17 июля в 16:42
13
Экономика

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК вчера в 13:57
32
Общество

Опрос: треть россиян предпочли бы голосовать через интернет

Треть россиян отдали бы предпочтение электронной форме голосования после его масштабного тестирования в ходе плебисцита по поправкам в конституцию и число сторонников интернет-голосования будет расти.
ТАСС 17:09
Общество

Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
737
Космос

Объявлены победители конкурса «Дорогая, я уменьшил полезную нагрузку NASA»

NASA собирается использовать полученные идеи для миссии «Артемида», которая запланирована на 2024 год.
Naked Science 17 июля в 05:05
Политика

В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появились сотни комментариев с критикой

В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
Дождь 15:36
Происшествия

Под Днепропетровском ЗИЛ ВСУ протаранил легковое авто — погибли взрослый и ребенок

Водитель ЗИЛа ВСУ, ехавший в колонне военной техники, столкнулся с легковой машиной. В результате погибли шофёр легковушки и пассажир.
ИА Новороссия 11:20
Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
53
Политика

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
16
Общество

Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России

Начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич сообщил изданию «Красная звезда» о завершении клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Live24 08:17
745
Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Глава китайского МИДа Ван И раскритиковал внешнюю политику США во время телефонной беседы со своим коллегой Сергеем Лавровым.
Деловое.ТВ 18 июля в 04:29
300
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
586
Как работают Яндекс.Новости?
Главное