Энергетика
МР7.руГаз для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%
В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.
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Оптовые цены на газ Газпрома для промышленности с 1 августа 2020 г. повысятся на 3%
Neftegaz.ruвчера в 11:28
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В Нижних Сергах после сильного ливня река затопила жилые дома
В Нижних Сергах после сильного ливня река затопила жилые дома.
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90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
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Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева рассказала, сколько яиц можно есть в течение одной недели.
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