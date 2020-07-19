Энергетика

МР7.руМР7.руГаз для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%

В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.
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Приказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

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Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

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Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
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Министерства транспорта России и Узбекистана обсудили возможное создание совместного лоукост-авиаперевозчика.
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МВД России предлагает изменить целевой показатель смертности на российских дорогах, повысив его вдвое.
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В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу

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Как сообщало ранее Delovoe.tv, Microsoft признала проблему с интернет-подключением в Windows 10.
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Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
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Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
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Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой

Ранее "Новая газета" писала, что муж погибшей регулярно избивал ее.
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На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

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