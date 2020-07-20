Энергетика
МР7.руГаз для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%
В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.
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Общество
На первом этапе полеты за границу разрешат из шести городов России
Стало известно, из каких аэропортов России будут осуществляться рейсы на первом этапе возобновления международного авиасообщения.
Российская газета 19:58
Политика
В США подготовили проект санкций для защиты вакцины от коронавируса
Проект новых мер, направленных на защиту интересов Соединенных Штатов, 21 июля представит лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса Кевин Маккарти.
Ридус 19:46
Экономика
Кабмин выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК
Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК).
ТАСС 04:59
Политика
Трамп предрек «уничтожение США» в случае победы на выборах Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная победа на выборах его будущего оппонента - бывшего вице-президента США Джо Байдена - приведет к уничтожению Америки.
Газета.Ru 11:14
Кино
Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»
Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.
КиноПоиск 10:08
Общество
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Общество
ПФР повысит пенсии нескольким категориям россиян с 1 августа
Программа повышения социальных выплат для нескольких категорий россиян будет запущена ПФР с 1 августа.
iReactor 07:49
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру 13:44
Технологии
Найден мир, который многие годы был на главном меню Minecraft
ИА Красная Весна 14:57
Политика
Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
Палата представителей конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету, целью которой является помешать администрации Дональда Трампа проводить ядерные испытания, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 20:13
Общество
Юристы назвали способы избежать отключения воды из-за долгов соседей
Заключение договоров ЖКХ напрямую с ресурсоснабжающими организациями позволит жителям многоквартирных домов избежать ситуации, когда дом отключают от водоснабжения из-за долгов.
РБК 20:00
Космос
Ученые раскрыли неисчерпаемый источник воды и нефти
Специалисты выяснили, что межзвездное органическое вещество – это источник нефтяных компонентов и воды в космосе.
ToDay News Ufa 11:02
Политика
Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7
В сенат США был внесён проект резолюции против участия России в заседаниях G7. Проект внесли представители Демократической партии США.
RT на русском 18:51
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
Здоровье
Игорь Кобзев поручил в августе провести диспансеризацию пенсионеров
В понедельник, 20 июля, на заседании оперативного штаба врио губернатора Игорь Кобзев поручил областному министерству здравоохранения и органам местного самоуправления провести диспансеризацию пенсионеров, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
ИркСиб 03:18
Общество
Абхазия назвала условия приема туристов из России
ToDay News Ufa 15:42
Культура
На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»
На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru вчера в 15:39
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия вчера в 09:37
Армия и оружие
В ДНР осудили использование Киевом наемников в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал нарушением норм международного права привлечение Киевом иностранных наемников к конфликту в Донбассе.
РИА Новости 12:33
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Происшествия
В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2
Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания.
ТАСС 20:09
Авто
Ford выпустила спецверсию Transit для охотников и рыболовов
Компания Ford выпустила обновленный Transit, который рассчитан на любителей рыбалки и охоты.
Дни24 09:30