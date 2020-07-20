Энергетика
МР7.руГаз для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%
В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.
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Экономика
В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Армия и оружие
Танкисты на учениях в Забайкалье перешли реку по дну
Танкисты на учениях в Забайкалье форсировали реку Онон, перейдя ее по дну. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
РЕН ТВ вчера в 22:52
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса
Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 00:24
Происшествия
В Алтайском крае выявлено еще 185 инфицированных коронавирусом
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 185 случаев заболевание коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 00:18
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Здоровье
В Волгоградской области фиксируют рост завозных случаев коронавируса
На совещании оперативного штаба 20 июля отметили, что в регионе снова начали фиксировать рост завозных случаев, сообщает пресс-служба администрации области.
REGNUM вчера в 04:52
Политика
Трудности Дальнего Востока: о чем говорят протесты в Хабаровске
Наша дискуссия говорит о том, что у нас по Дальнему Востоку есть очень большие проблемы с правоохранительной системой и правоприменением.
Актуальные комментарии вчера в 03:43
Политика
Хабаровчане устроили травлю Дегтярёву в соцсетях
Жители Хабаровского края не обрадовались назначению Михаила Дегтярёва, бывшего депутата Госдумы, на должность врио губернатора, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 00:55
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС вчера в 09:18
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 15:03
Общество
Украинский ученый: Иисус, Яхве и Зевс были украинцами
РЕН ТВ вчера в 18:28
Здоровье
Что случилось за день. Главные новости РБК
Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.
РБК вчера в 12:28
Общество
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru вчера в 18:05
Единоборства
Российский боец Петр Ян на месяц отстранен от поединков UFC
Россиянин Петр Ян, являющийся обладателем чемпионского пояса в легчайшем дивизионе UFC, официально отстранен от боев на месяц.
CT news вчера в 13:07
Экономика
Реальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%
Москва, 18 июля 2020, 08:22 — REGNUM Реальные располагаемые доходы граждан России за три месяца упали на 8%, при этом еще в начале 2020 года они чуть-чуть росли.
REGNUM 18 июля в 01:22
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Финансы
Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита
Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
РИА Новости 00:45
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Gazeta.SPb вчера в 19:27
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
УФ-лучи эффективно и быстро уничтожают коронавирус, заявляют итальянские ученые.
Газета.Ru вчера в 06:16
Футбол
По итогам матча с «Зенитом» «Спартак» обратился в судейский комитет
«Красно-белые» просят дать оценку работе арбитров на матче полуфинала Олимп Кубка России с «Зенитом».
Все про Спорт ру вчера в 11:27
Экономика
Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
РИА Новости вчера в 20:09
Политика
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Известия 00:20
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
По мнению американского изобретателя, люди с мозговым имплантом Neuralink смогут, к примеру, контролировать уровень гормонов.
Чистовик вчера в 23:02
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском вчера в 06:57
Игры
Анонсирован инди-файтинг Hellish Quart — его в одиночку создает один из аниматоров The Witcher 3
CyberSport.ru вчера в 06:37
Авто
Назвали лучшие полноприводные автомобили с пробегом
В ТОП-7 лучших подержанных автомобилей с полным приводом в России попали модели стоимостью до 1 миллиона рублей.
32CARS.ru 01:07
Общество
Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки
По имеющимся данным, начали ее еще 2 июля: по поручению самого Александра Бастрыкина следователи по особо важным делам центрального аппарата комитета опросили заявителя Михаила Барышева, его помощника лейтенанта Максима Лабунцова, самого Александра Сорочкина с дочерью и еще около десяти человек.
Коммерсантъ вчера в 15:18