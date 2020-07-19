Энергетика
МР7.руГаз для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%
В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.
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Оптовые цены на газ Газпрома для промышленности с 1 августа 2020 г. повысятся на 3%
Neftegaz.ruвчера в 11:28
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Экономика
В Госдуме предложили запретить комиссию за переводы в одном банке
Миронов отметил, что после отмены "банковского роуминга" (комиссии за перевод средств между регионами РФ) ряд банков ввел комиссию за внутрибанковские переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц.
Москва 24 08:30
Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня 08:35
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Футбол
«Истанбул Башакшекир» впервые стал чемпионом Турции
«Истанбул Башакшекир» впервые в истории выиграл чемпионат Турции.
Матч ТВ вчера в 16:32
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
Общество
Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19
Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
Футбол
Радимов назвал «комичными» жалобы «Спартака» на судейство
Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер второй команды клуба Владислав Радимов отреагировал на слова собственника московского «Спартака» Леонида Федуна, который недоволен работой судей на матчах его команды.
RT на русском 12:56
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru 13:58
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Автоспорт
Серхио Перес о том, кто в «Рейсинг Пойнт» освободит место для Феттеля: «Как мне кажется, выбор очевиден»
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес заявил, что считает очевидным ответ на вопрос о том, кто будет вынужден покинуть «Рейсинг Пойнт» в случае перехода Себастьяна Феттеля.
Sports.ru 13:08
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия вчера в 09:37
Общество
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Актуальные Новости 10:38
Футбол
Решение по «Химкам» будет принято 22 июля
Решение по выступлению подмосковных "Химок" в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет объявлено 22 июля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:50
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Армия и оружие
Более 8,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Более 8,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса. За сутки выздоровели 56 человек.
Московский Комсомолец вчера в 14:03
Общество
В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.
РИА Новости 12:49
Происшествия
Улицы в Нижних Сергах затопило из-за сильных дождей
Из-за резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая затопило частный сектор, людей срочно эвакуируют.
Телеканал ОТВ 13:17
Происшествия
Российский полицейский получил взятку через жену и был задержан ФСБ
Сотрудники ФСБ и МВД задержали супругов сразу после передачи денежных средств.
Lenta.ru 13:23
Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости 11:34
Футбол
Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Sport.ru вчера в 19:00
Технологии
В Minecraft нашли мир с главного экрана игры. Он стоял на заставке около 10 лет
Cyber.sports.ru 02:20
Кино
Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок
Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
Российская газета 13:36