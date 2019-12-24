Энергетика
Евразия DailyГаз про запас: сохранение украинского транзита обеспечит Европу с избытком
Как отмечают эксперты EWI, помимо хорошо интегрированной трубопроводной инфраструктуры и двунаправленных трансграничных газопроводов, Европа имеет значительные запасы газа в хранилищах, достаточные для того, чтобы компенсировать выпадающие в случае прекращения транзита объемы даже в течение трехмесячного периода.
Читать в источнике
Оценить
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
Политика
Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту
Авто
Появилось видео прототипа Tesla Model Y с двумя моторами
Прототип Tesla Model Y с двумя движками был заснят в округе Сан-Луис-Обиспо (Калифорния) во время дорожных тестов.
Шоу-бизнес
«Из одежды – две ниточки»: Фото обнаженной Шейк «взрывает» Сеть
Ирина находится в идеальной физической форме. Конец декабря – время чудес и исполнения желаний.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Футбол
Сулейманов: «В России не хотел бы играть нигде, кроме „Краснодара“»
20-летний нападающий Магомед-Шапи Сулейманов в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку заявил, что в России хочет играть за «Краснодар».
Футбол
Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС
Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
Происшествия
Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб
Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов стали чемпионами России в танцах на льду
Пара Виктория Синицына и Никита Кацалапов стала чемпионом России по фигурному катанию в танцах на льду.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Хоккей
«Трактор» обменял Кручинина в «Салават» на Бобылёва и Чебыкина
Систему челябинского клуба пополнят молодые игроки системы «Салавата Юлаева» Владимир Бобылёв и Николай Чебыкин.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Экономика
Силуанов сообщил, что доля ЦБ в Сбербанке будет выкупаться за счет ФНБ
В правительстве непублично обсуждается вопрос выкупа доли Центробанка с Сбербанке за счет использования средств фонда национального благосостояния (ФНБ).
Политика
В США считают целесообразным ввести в Донбасс миротворцев ООН
Как отметил Тейлор, США считают, что урегулирование конфликта в Донбассе должно привести к восстановлению полного контроля Киева над данной территорией, а введение миротворцев ООН — стало бы «промежуточным шагом» к этому.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Политика
Трутнев потребовал объявить выговор замглавы Минпромторга Евтухову
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить заместителю министра промышленности и торговли Виктору Евтухову выговор за невыполнение поручений.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций против Дерипаски
Дерипаска объяснил американскому суду, почему он не олигарх Минфин США называл две причины введения санкций против Дерипаски: что миллиардер якобы действовал от имени и в интересах "высокопоставленного чиновника российского правительства", когда в 2005 году приобрел в Черногории алюминиевый комбинат, и то, что он "работает в энергетическом секторе" российской экономики.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Телеканал «Вести Воронеж» опубликовал видеозапись с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Технологии
Приложение карты «Мир» появится на смартфонах в России
Газета «Известия» сообщает о том, что на продаваемые в России гаджеты может в обязательном порядке устанавливаться приложение отечественной платёжной системы «Мир».
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Политика
Зеленский уволил директора Госбюро расследований Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований (ГБР) страны Романа Трубу.
Экономика
Украина озвучила потери от российских санкций
Из-за новых российских санкций в отношении украинских промышленных товаров Украина потеряет 1,3% экспорта в Россию на сумму $31,2 млн.
Спорт
Глава Федерации дзюдо Японии не хотел бы драться с Путиным
Глава Олимпийского комитета Японии и Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита заявил, что не хотел бы драться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Политика
В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту
Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
Армия и оружие
В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
В пресс-службе холдинга «Вертолеты России» проинформировали о том, что в России стартовали государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В.