Энергетика

Евразия DailyЕвразия DailyГаз про запас: сохранение украинского транзита обеспечит Европу с избытком

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Как отмечают эксперты EWI, помимо хорошо интегрированной трубопроводной инфраструктуры и двунаправленных трансграничных газопроводов, Европа имеет значительные запасы газа в хранилищах, достаточные для того, чтобы компенсировать выпадающие в случае прекращения транзита объемы даже в течение трехмесячного периода.
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